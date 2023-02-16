Cumhurbaşkanı bizzat açıkladı! 2000 TL ila 5000 TL destek ödemesi yapılacak: İşte merak edilen başvuru şartları!







CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI: DEPREMZEDELERE KİRA DESTEĞİ VERİLECEK!







KİRA BEDELLERİ ÖDENEREK KONUTLARA YERLEŞTİRECEK

KİRA DESTEĞİ HANE BAŞINA 15 BİN TL OLACAK

Merkez üssü Kahramanmaraş olarak açıklanan deprem 10 ilimizi birden etkiledi. Büyük yıkımların meydana geldiği afet sonrası devlet kolları sıvadı ve depremzedelere yardım paketlerini açıkladı. Bu yardım paketlerinin içinde kira yardımı da bulunyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde yaptığı incelemelerin ardından vatandaşlara yapılacak kira desteğinden bahsetti. Erdoğan, konuyla ilgili konuşmasında "Devletimiz ve ülkemiz var gücüyle milletimizin yanında olmuştur. Bir yıl içinde bir ev yapacağız. Her eve 10 bin lira vereceğiz. Farklı şehirlere gidenlere ve dileyen depremzedelere de kira yardımı yapılacak." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında vatandaşların her daim yanlarında olacaklarını belirterek, "Çadırda kalmak istemeyen vatandaşlarımız varsa kirasını ödeyip içeri getireceğiz. Vatandaşlarımız burada bir yıl kalabilir." diye konuştu. Erdoğan, ayrıca Türk Hava Yolları (THY) ise deprem bölgesine ve deprem bölgesinden vatandaşları taşıyacağını aktardı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamasına şöyle devam etti: “Yerleştirme yardımı için hane başına 15 bin lira vermeye hazırlanıyoruz. Özellikle konteyner kentlerin dışında yaşayacak hanelerdeki vatandaşlarımıza barınma yardımı yapacağız.