Cumhurbaşkanı bizzat açıkladı! 2000 TL ila 5000 TL destek ödemesi yapılacak: İşte merak edilen başvuru şartları!

Merkez üssü Kahramanmaraş olarak açıklanan deprem 10 ilimizi birden etkiledi. Büyük yıkımların meydana geldiği afet sonrası devlet kolları sıvadı ve depremzedelere yardım paketlerini açıkladı. Bu yardım paketlerinin içinde kira yardımı da bulunyor.
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16 Şubat 2023 - 10:30
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Kahramanmaraş merkezde meydana gelen iki deprem 10 eyaleti kasıp kavurdu. Depremin ardından yapılan resmi açıklamalara göre depremde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremzedelere çok yardım yapıldı. Buna devletten kira desteği de desteği de dahildir. Detaylar haberimizde..
Finans
16 Şubat 2023 - 10:30