Finans
16 Şubat 2023 - 10:30

Cumhurbaşkanı bizzat açıkladı! 2000 TL ila 5000 TL destek ödemesi yapılacak: İşte merak edilen başvuru şartları!

Kahramanmaraş merkezde meydana gelen iki deprem 10 eyaleti kasıp kavurdu. Depremin ardından yapılan resmi açıklamalara göre depremde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremzedelere çok yardım yapıldı. Buna devletten kira desteği de desteği de dahildir. Detaylar haberimizde..

Finans
16 Şubat 2023 - 10:30
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Cumhurbaşkanı bizzat açıkladı! 2000 TL ila 5000 TL destek ödemesi yapılacak: İşte merak edilen başvuru şartları!
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Merkez üssü Kahramanmaraş olarak açıklanan deprem 10 ilimizi birden etkiledi. Büyük yıkımların meydana geldiği afet sonrası devlet kolları sıvadı ve depremzedelere yardım paketlerini açıkladı. Bu yardım paketlerinin içinde kira yardımı da bulunyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI: DEPREMZEDELERE KİRA DESTEĞİ VERİLECEK!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde yaptığı incelemelerin ardından vatandaşlara yapılacak kira desteğinden bahsetti. Erdoğan, konuyla ilgili konuşmasında "Devletimiz ve ülkemiz var gücüyle milletimizin yanında olmuştur. Bir yıl içinde bir ev yapacağız. Her eve 10 bin lira vereceğiz. Farklı şehirlere gidenlere ve dileyen depremzedelere de kira yardımı yapılacak." dedi.



depremzedelere de kira yardımı

KİRA BEDELLERİ ÖDENEREK KONUTLARA YERLEŞTİRECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında vatandaşların her daim yanlarında olacaklarını belirterek, "Çadırda kalmak istemeyen vatandaşlarımız varsa kirasını ödeyip içeri getireceğiz. Vatandaşlarımız burada bir yıl kalabilir." diye konuştu. Erdoğan, ayrıca Türk Hava Yolları (THY) ise deprem bölgesine ve deprem bölgesinden vatandaşları taşıyacağını aktardı.

KİRA DESTEĞİ HANE BAŞINA 15 BİN TL OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamasına şöyle devam etti: “Yerleştirme yardımı için hane başına 15 bin lira vermeye hazırlanıyoruz. Özellikle konteyner kentlerin dışında yaşayacak hanelerdeki vatandaşlarımıza barınma yardımı yapacağız.

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Elvan ÇILDIR
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