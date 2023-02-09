Cumhurbaşkanı canlı yayında duyurdu! Hane başı 10.000 TL yardım yapılacak













Vatandaşlar otellerde kalabilecek

Toplu konutlar yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binali Yıldırım, Numan Kurtulmuş, Fahrettin Altun ve İbrahim Kalın depremden etkilenen bölgelere giderek yapılacak desteği açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke kurumlarının görev başında olduğunu dile getirdi. Kahramanmaraş'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve görev başında olan diğer yetkililer ile yapılan çalışmalar hakkında konuştu. Ardından 12 Şubat Stadyumu'na geçerek depremden etkilenen vatandaşlar için kurulan çadırları inceledi. Vatandaşlara destek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendilerine geçmiş olsun dileklerini diledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı incelemelerin ardından; Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremden etkilenen 10 şehir olduğunu belirterek 8 bin 574 kişinin hayatını kaybettiğini 49 bin 133 vatandaşın yaralı halde olduğunu, 6 bin 744 binanın ise yıkıldığını açıkladı.Depremzedelerin otellerde kalabileceğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya, Alanya ve Mersin'de bulunan otellerin kullanılabileceğini açıkladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 sene içinde depremden etkilenen şehirlerde toplu konut çalışmaları yapılacağını söyledi. Ulaşım konusunda yaşanılan sorunların aşılmakta olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ısınma sorununun da aşılacağını dile getirdi. Bununla birlikte depremden etkilenen vatandaşlara 10 bin lira destek verileceğini de ekledi.