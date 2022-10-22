GÜNDEM
22 Ekim 2022 - 15:46

Cumhurbaşkanı Danışmanı Cengizhan Başaran ve Orhan Karakurt kimdir, kaç yaşında, önceki görevi neydi?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Cengizhan Başaran ve Orhan Karakurt atandı.

GÜNDEM
22 Ekim 2022 - 15:46
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Cumhurbaşkanı Danışmanı Cengizhan Başaran ve Orhan Karakurt kimdir, kaç yaşında, önceki görevi neydi?


Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yeni atama kararları yayımlandı. Cengizhan Başaran yeni Cumhurbaşkanı danışmanı olarak atandı. Atama kararının ardından birçok kişi internet sitelerinde Cengizhan Başaran hakkındaki bilgileri araştırmaya başladı.

Cengizhan Başaran ve Orhan Karakurt Cumhurbaşkanı Danışmanı olarak atandı!

Cengizhan Başaran kimdir, kaç yaşında, önceki görevi neydi?

Huber Köşkü Daire Başkanı olan Cengizhan Başaran, daha önce Batman’da 6 ay Kültür Müdürü olarak görev almış ve sonrasında Siirt Kültür Müdürlüğü tarafından geçici görev ile atanmıştır. 7 Haziran 2015’te yapılan seçimlerde Siirt’ten aday adaylığını koyan Başaran, listeye dahil olamayınca Batman’daki görevine geri dönmüştür.



Huber Köşkü Daire Başkanı olan Cengizhan Başaran, daha önce Batman’da 6 ay Kültür Müdürü olarak görev almış ve sonrasında Siirt Kültür Müdürlüğü tarafından geçici görev ile atanmıştır. 7 Haziran 2015’te yapılan seçimlerde Siirt’ten aday adaylığını koyan Başaran, listeye dahil olamayınca Batman’daki görevine geri dönmüştür.

Cengizhan başaran

Kısa bir süre Batman İl Kültür Müdürlüğü görevini üstlendikten sonra 18 Mayıs 2022 tarihinde istifa etmiştir. 22 Ekim 2022 tarihli Cumhurbaşkanı kararına göre, Cengizhan Başaran Cumhurbaşkanlığı Danışmanlığı görevine atanmıştır.

Atama kararının gerçekleşmesi ardından Cengizhan Başaran sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Danışmanlığı görevine layık görüldüğü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini sunan Başaran, ‘’ Türkiye Yüzyılını inşa ederken bu kutlu davada nefer olmak, bizim için şereftir ‘’ ifadesini kullandı.

Orhan Karakurt kimdir?

Cumhurbaşkanı Danışmanı olarak atanan bir diğer isim olan Orhan Karakurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı tüm programlardaki anonsları yapan kişidir. 1994 yerel seçimleri sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çalışan Karakurt, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Koordinatörlüğü görevini yapmıştır.

orhan karakurt

Evli ve üç çocuk babası olan Orhan Karakurt, AK Parti’nin 2006 yılından bugüne kadar sunumlarını üstlenmiştir. Karakurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sosyal medya hesabından teşekkürlerini ileterek yeni görevini karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın atama kararı ile Cumhurbaşkanı Danışmanlığı görevine Cengizhan Başaran ve Orhan Karakurt atandı. Söz konusu atama kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 nci ve 13 ncü maddeleri doğrultusunda yapılan atama kararları ile Cengizhan Başaran ve Orhan Karakurt yeni görevlerine başlayacaklar.

EDİTOR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
İlginizi Çekebilir
Memleket Partisi ve Zafer Partisi 3. ittifakı konuşmaya başladılar!
Memleket Partisi ve Zafer Partisi 3. ittifakı konuşmaya başladılar!
Danıştay’dan tartışma yaratan FETÖ kararı! 178 hakim ve savcıya hem görev iadesi hem tazminat
Danıştay’dan tartışma yaratan FETÖ kararı! 178 hakim ve savcıya hem görev iadesi hem tazminat
Gülşen'in beraat talebine mahkemeden ret! İmza zorunluluğu içeren adli kontrol şartı kaldırıldı
Gülşen'in beraat talebine mahkemeden ret! İmza zorunluluğu içeren adli kontrol şartı kaldırıldı
Eski tip ehliyet için yenileme süresi 2 yıl uzatıldı
Eski tip ehliyet için yenileme süresi 2 yıl uzatıldı
EYT’lilere müjdeli haber verildi! EYT'de yeni formülün ne olduğu açıklandı
EYT’lilere müjdeli haber verildi! EYT'de yeni formülün ne olduğu açıklandı
AKP Parti, cemevlerinin elektrik ve su maliyetine ilişkin 23 maddelik yasa tasarısını Meclis'e sundu!
AKP Parti, cemevlerinin elektrik ve su maliyetine ilişkin 23 maddelik yasa tasarısını Meclis'e sundu!
Son Haberler
İki kamu bankasından milyonlara faizsiz kredi müjdesi! Limit arttı, karar Resmi Gazete'de
İki kamu bankasından milyonlara faizsiz kredi müjdesi! Limit arttı,...
İki kamu bankasından milyonlara faizsiz kredi müjdesi! Limit arttı, karar Resmi Gazete'de
İki kamu bankasından milyonlara faizsiz kredi müjdesi! Limit arttı,...
Friends'in Chandler'ı bu kez üzdü: 'Yaşama şansı neredeyse yok'
Friends'in Chandler'ı bu kez üzdü: 'Yaşama şansı neredeyse yok'
Gülşen'in davasına aylık kazancı damga vurdu! Duyanlar 'Bu kadarda olmaz' dedi
Gülşen'in davasına aylık kazancı damga vurdu! Duyanlar 'Bu kadarda...
Memleket Partisi ve Zafer Partisi 3. ittifakı konuşmaya başladılar!
Memleket Partisi ve Zafer Partisi 3. ittifakı konuşmaya başladılar!
WhatsApp hayat kurtaracak özelliği devreye sokuyor!
WhatsApp hayat kurtaracak özelliği devreye sokuyor!
Android kullanıcılarına bu uygulamaları hemen kaldırın uyarısı! Kartlardan para çalan 12 telefon uygulaması ortaya çıktı: 3 milyondan fazla kez indirildiler..
Android kullanıcılarına bu uygulamaları hemen kaldırın uyarısı!...
Akbank her emekli için hazırladığı yeni promosyonu duyurdu: Rakam duyanları şaşkına çevirdi!
Akbank her emekli için hazırladığı yeni promosyonu duyurdu: Rakam...
BDDK, kredi piyasalarını sıkılaştırmak için yeni makro ihtiyati tedbir kararı aldı!
BDDK, kredi piyasalarını sıkılaştırmak için yeni makro ihtiyati...
Vakıfbank'ın markette kazandıran kampanyası ile 150 TL Worldpuan hediye!
Vakıfbank'ın markette kazandıran kampanyası ile 150 TL Worldpuan hediye!
Aylık kazancını Ti'ye alanlara CZN Burak'tan sert tepki!
Aylık kazancını Ti'ye alanlara CZN Burak'tan sert tepki!
Ceylan'ın kızını görenler Melodi estetik yarışını kazanmış dedi! Değişimleriyle dudak uçuklatan anne kızın son hali
Ceylan'ın kızını görenler Melodi estetik yarışını kazanmış...
2022 KPSS Lisans, ÖABT ile alan bilgisi sınav sonuçları erişime açıldı: KPSS Sonuçları 2022 sorgulama sayfası
2022 KPSS Lisans, ÖABT ile alan bilgisi sınav sonuçları erişime açıldı:...
Yumuşak Dokuları ve Şık Tasarımlarıyla Kadın Trikolar
Yumuşak Dokuları ve Şık Tasarımlarıyla Kadın Trikolar
Danıştay’dan tartışma yaratan FETÖ kararı! 178 hakim ve savcıya hem görev iadesi hem tazminat
Danıştay’dan tartışma yaratan FETÖ kararı! 178 hakim ve savcıya...