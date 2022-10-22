Cumhurbaşkanı Danışmanı Cengizhan Başaran ve Orhan Karakurt kimdir, kaç yaşında, önceki görevi neydi?







Cengizhan Başaran ve Orhan Karakurt Cumhurbaşkanı Danışmanı olarak atandı!

Cengizhan Başaran kimdir, kaç yaşında, önceki görevi neydi?







Orhan Karakurt kimdir?

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yeni atama kararları yayımlandı. Cengizhan Başaran yeni Cumhurbaşkanı danışmanı olarak atandı. Atama kararının ardından birçok kişi internet sitelerinde Cengizhan Başaran hakkındaki bilgileri araştırmaya başladı.Huber Köşkü Daire Başkanı olan Cengizhan Başaran, daha önce Batman’da 6 ay Kültür Müdürü olarak görev almış ve sonrasında Siirt Kültür Müdürlüğü tarafından geçici görev ile atanmıştır. 7 Haziran 2015’te yapılan seçimlerde Siirt’ten aday adaylığını koyan Başaran, listeye dahil olamayınca Batman’daki görevine geri dönmüştür.Huber Köşkü Daire Başkanı olan Cengizhan Başaran, daha önce Batman’da 6 ay Kültür Müdürü olarak görev almış ve sonrasında Siirt Kültür Müdürlüğü tarafından geçici görev ile atanmıştır. 7 Haziran 2015’te yapılan seçimlerde Siirt’ten aday adaylığını koyan Başaran, listeye dahil olamayınca Batman’daki görevine geri dönmüştür.Kısa bir süre Batman İl Kültür Müdürlüğü görevini üstlendikten sonra 18 Mayıs 2022 tarihinde istifa etmiştir. 22 Ekim 2022 tarihli Cumhurbaşkanı kararına göre, Cengizhan Başaran Cumhurbaşkanlığı Danışmanlığı görevine atanmıştır. Atama kararının gerçekleşmesi ardından Cengizhan Başaran sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Danışmanlığı görevine layık görüldüğü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini sunan Başaran, ‘’ Türkiye Yüzyılını inşa ederken bu kutlu davada nefer olmak, bizim için şereftir ‘’ ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanı Danışmanı olarak atanan bir diğer isim olan Orhan Karakurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı tüm programlardaki anonsları yapan kişidir. 1994 yerel seçimleri sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çalışan Karakurt, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Koordinatörlüğü görevini yapmıştır.Evli ve üç çocuk babası olan Orhan Karakurt, AK Parti’nin 2006 yılından bugüne kadar sunumlarını üstlenmiştir. Karakurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sosyal medya hesabından teşekkürlerini ileterek yeni görevini karşıladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın atama kararı ile Cumhurbaşkanı Danışmanlığı görevine Cengizhan Başaran ve Orhan Karakurt atandı. Söz konusu atama kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 nci ve 13 ncü maddeleri doğrultusunda yapılan atama kararları ile Cengizhan Başaran ve Orhan Karakurt yeni görevlerine başlayacaklar.