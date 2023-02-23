











MURAT KURUM'DAN DEPREM ZİYARETİ! ARTIK DÜKKAN ÜSTÜNDE DAİRE OLMAYACAK

"Şehrin 100 yılını, tüm ihtiyaçlarını, buranın kültürünü yaşatacak ve daha güzelini yapabilecek anlayışla planlamaları başlattık. Depremin ağır hasar verdiği yerlere de yeni bir master plan çalışması yapıyoruz. Bu kapsamda deprem sebebiyle oluşan yeni kırıklar dahil zemini her türlü ayrıntılarıyla birlikte mikro- bölgeleme ve ayrıntılı jeolojik etüt raporlarıyla, zemin etüt raporlarıyla hocalarımızla, jeologlarımızla, jeofizik mühendislerimizle inceliyoruz"

Cumhurbaşkanı duyurdu! 10 ildeki yeni binalar artık böyle olacak: Dükkan sahipleri üzülecek! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı deprem nedeniyle deprem bölgelerinde incelemelerde bulundu.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yaptığı incelemelerde neticesinde notlar alındı ve paylaşıldı. Bakan Murat Kurum depremin merkezlerinden biri olan ve depremin çok fazla etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerine giderek geçici barınma merkezlerinin yapımında incelemeler yaptı. İşte Kurum'un açıklamaları ve deprem notları...Bu gün sabah gazetesinin yazarı Okan Müderrisoğlu tarafından bir yazı kaleme alındı. Bu yazıda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un deprem bölgelerine yaptığı ziyaretler sonucunda vardığı sonuçlar ve değerlendirmeler vardı. 12 il için konuşan köşe yazarı, yeni inşaların bu bölgelerde olacağını kayda geçti. Murat Kurum'un açıklamasından satır başları ise şöyle:dedi. Zemin katları ile beraber katların 3 ve 4 katı aşmayacağını da sözlerine ekledi. TOKİ binalarının neden sağlam kaldığı sorusuna ise Kurum, doğru yapım, doğru teknik ve doğru arazi seçimi olduğunu söyledi. Yeni yapılarda zeminin sağlamlığından, kullanılan malzemelere kadar çok kapsamlı çalışıldığından bahsedildi. Kurum aynı zamanda vatandaşların çadırlardan kurtularak bir an önce konteynırlara geçmesi için canla başla çalışıldığını da söyledi. Yapılacak yeni yapıların ve barınma yerlerinden koltuk takımından, beyaz eşyaya kadar her şey düşünülmüş. Vatandaşların başlarını sokacakları barınma yerlerinin sağlam yapılarla inşa edildiği de kayda geçildi.