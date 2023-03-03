Cumhurbaşkanı duyurdu! 15.000 TL'lik taşınma yardımı başlıyor: Bu şarta dikkat!







AFETZEDELERE 15 BİN TL TAŞINMA YARDIMI ÖDEMELERİ BAŞLIYOR!







TAŞINMA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde evi yıkılan veya kullanılamaz hale gelen depremzedeler için 15 bin TL taşınma yardımı yapılacağı açıklandı. Başvurular, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve Vakıflar Bankası şubeleri aracılığıyla yapılacak. Yardım için başvuruda bulunacak vatandaşların, nüfus cüzdanı, ikametgah belgesi veya adres teyit belgesi, araç ruhsatı, adına kayıtlı tapu veya kira kontratı belgesi ile başvurmaları gerekiyor. Başvuruların yapılacağı tarihler ve ödeme tarihleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinde birçok ev kullanılamaz hale geldi ya da yıkıldı. Depremzedelerin mağduriyetini gidermek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 15 bin TL taşınma yardımı yapılacağı açıklandı. Ödemelerin 28 Şubat 2023 tarihinden itibaren hesaplara yatırılacağı belirtiliyor. Bu yardımdan yararlanmak isteyen depremzedelerin başvuru yapması gerekmeyecek, ödemeler doğrudan ilgili hesaplara yatırılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinden etkilenen vatandaşların maddi külfetlerini hafifletmek amacıyla çeşitli yardımların yapıldığını açıkladı. Evleri kullanılamaz hale geldiği için kiraya çıkmak zorunda kalan depremzedelere 3 bin ile 5 bin TL arasında kira yardımı yapılacağını belirten Erdoğan, evini taşıyan depremzedelere de bugünden itibaren 15 bin TL taşınma yardımı ödeneceğini ifade etti. Depremde hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına acil ihtiyaçları için 100 bin TL verileceğini, felaketten etkilenen vatandaşlara da onar bin TL ödeme yapılacağını sözlerine ekledi.Deprem bölgesindeki hasarlı konut sahibi veya kiracılar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sağlanan barınma desteği için başvurularını AFAD'ın "Afetzede Barınma Desteği" ekranından e-Devlet üzerinden yapabilecekler.Kahramanmaraş'ta gerçekleşen deprem, yakın bölgelerdeki 10 ilde ciddi hasarlara sebep oldu. Bu nedenle, afet bölgesi ilan edilen illerdeki vatandaşların deprem taşınma desteği alabilecekleri belirtiliyor. Ancak, detaylı bilgilerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası afet bölgesi ilan edilen iller arasında Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Elazığ ve Hatay yer alıyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta kurulan çadır kentte incelemelerde bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, bu günlerin birlik olma ve dayanışma zamanı olduğunu vurguladı. Erdoğan, hükümetin bütün imkanlarını seferber ettiğini ve depremzedelere yardım etmek için hazırlıklar yaptıklarını belirtti. Hasar tespitleri yapıldıktan sonra ailelere belli desteklerin verileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı, depremin etkilerini hafifletmek için gereken tüm adımları atacaklarını söyledi.Deprem bölgesindeki ev sahibi veya kiracı vatandaşların ikamet adresleri, kimlik paylaşım sistemi ve tapu sorgulamaları yapılarak, konutlarının hasar durumları tespit edilecek. Bu tespit sonucunda yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak belirlenen afetzedelere 12 ay boyunca nakdi olarak karşılıksız barınma desteği yapılacak. Bu destekle, afetzedelerin taşınma, geçici barınma ve temel ihtiyaçlarının giderilmesi amaçlanıyor.Afetzedelerin, ikamet adreslerinin bulunduğu illerin valilikleri tarafından kimlik paylaşım sistemi ve tapu sorgulamaları yapıldıktan sonra, deprem afeti nedeniyle hasarlı olarak tespit edilen konutları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı teknik ekiplerince yıkılacak, acil yıktırılacak, ağır hasarlı veya orta hasarlı olarak sınıflandırılacak afetzedeler, 15.000 TL taşınma yardımı alacaklar.Afetzedelerin ikamet ettikleri illerde yapılan kimlik paylaşım sistemi ve tapu sorgulamaları sonrasında, deprem afeti nedeniyle yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen konut sahiplerine 12 ay boyunca aylık 5.000 TL, kiracı olanlara ise aylık 2.000 TL olmak üzere toplamda 60.000 TL ve 24.000 TL kira yardımı yapılacağı açıklandı. Bu yardımlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı teknik ekipleri tarafından belirlenecek ve ilgili afetzedelere ödenecektir.