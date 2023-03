Cumhurbaşkanı duyurdu! 6 Şubat milat olacak: Artık kuruluyor!

RECEP TAYYİP ERDOĞAN DEPREM AÇIKLAMALARI







Kahramanmaraş merkezli yaşanan büyük deprem felaketi bütün insanların endişe yaşamasına sebep olmuş ve meclisten gelecek haberlere gözler çevrilmişti. Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan haberlere göre 6 Şubat artık bir milat olacak. Peki hangi kararlar alındı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük deprem felaketi 11 ilin derinden etkilenmesine sebep oldu. Recep Tayyip Erdoğan deprem ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı açıklamaları şu şekilde; 'Tarihimizde en ağır can kayıplarına sebep olan 6 Şubat deprem felaketi artık bir milat olacak. Ortak aklın yanında ortak vicdan, ahlak, vizyon birliği ile birlikte ülkemizi afetlere karşı en hazır, afet sonrasında en hızlı tepki veren ülke haline getirme konusunda kararlıyız.Bina stoklarımızı yenilemek başta olarak sıkıntılarımız oldu. Hatta TOKİ projeleriyle alan edenler bile oldu ancak deprem bu algıları da değiştirdi. Ülkede afet olaylarında birçok riskle mücadele etmek zorundayız. Toplantıda 110 siyasetçi, bilim insanlarıyla birlikteydik. Bütün yapılan açıklamalar kayda geçti ve çalışmalarımız bu kayıtlar üzerinden olacak. Yapacağımız ilk iş Cumhurbaşkanlığı bünyesinde olan politika kurullarına Afet Yönetim Politikaları Kurulu eklemek olacak ve afetleri bu şekilde daha yakından ve sağlıklı takip edebileceğiz. Çok sorun yaşadık, çile çektik. Önümüzde çıkan vatandaşlara bize yardımcı olun, kiranıza kadar her şeyi verelim ama sağlam olmayan binalara girmeyin, buralarda zemin etütlerine kadar her şeyi yapalım dedik. 11 ilde yaşanan deprem felaketinden sonra 81 ilde atacağımız planlama ve projelerle birlikte il ve köyleri için adım atılacak. Köy evleri ayrı bir planlama, şehir merkezleri zemin + 3 kat benim isteğim. Bakan ve arkadaşlarımıza bunu söylüyorum. Bu şekilde bu binaları hafif malzeme ile yapmak ve tehdit oluşturmaması gerekiyor. Siz değerli hocalarımız ve yeni oluşan kurulla birlikte bunlara karar vereceğiz.' dedi.