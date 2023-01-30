Cumhurbaşkanı duyurdu! Bu kişilerin vergi borcu tak diye silinecek: İşte o borçlar ve yararlanacak kişiler!

Geniş kapsamlı vergi affından kimler yararlanabilecek detayları açıklanırken tek tek şartlar açıklandı. Vergi affı ile vergi, sigorta primi, idari para cezaları gibi borçların yapılandırmaya dahil edileceği müjdesi verildi. Belediyelere olan emlak vergi borçlarıyla beraber KYK borçları da yapılandırmaya tabi tutuldu. MTV, nüfus cezaları, köprü ve otoyol kaçak geçiş cezaları, gümrük cezaları, askerlik cezaları da yapılandırma kapsamına alınması bekleniyor.
VERGİ YAPILANDIRMA HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?
-Vergi ve SGK
borçları
-Trafik cezaları -Nüfus cezaları -Askerlik cezaları -Kaçak geçiş cezaları -Gümrük cezaları -Adli para cezaları -KYK borçları -Matrah artırımı -Kasa ve stok affı -Su borçları
ÖDENMEMİŞ BORÇ CEZALARINA SON
Konu hakkında sunulan teklifler beraber vergi ve prim borçları başta olmak üzere çok sayıda kamu kurumlarına ödenmemiş borçların cezaları kaldırılması için hazırlıklar başladı. Bu güne kadar yapılandırmaya tabi olan yasaların kapsamında adli para cezaları dahil edilirken idari para cezaları üzerinde de yapılandırma kapsamına dahil edildi. Borçların faizleri ve düşük oranları ile güncellemeler yapılarak ödeme kolaylığı sağlandı.
HER TÜR BORÇLAR YAPILANDIRILMAYA BAŞLANDI
Yapılandırma kanunu içerisinde vergi dairesine ödenmesi gereken tüm borçların yapılandırılmasına kadar verildi. Beyanname verme süresinde kadar ödenmezse terkin edildiği için dahil edilmedi. Davalı olan vergi ve prim dosyaları ise sonlandırılarak ödeme imkanı sunuldu. Borçlar üzerinde arttırılan matrahların vergileri peşin olarak ödenirken vergi yüklemelerinde yüzde 10 oranında indirim imkanı verildi.
2.000 TL ALTI BORÇLARA SON
31 Aralık 2022 tarihinden önce ödenmesi gereken borçların hepsi 2 bin TL'yi aşmadığında düzenleme kapsamında tek seferlik olarak hiçbir şarta gerek kalmadan borçların silineceği bildirildi. Gelir Vergisi kanununda yer alan genç girişimci istisnasının tutarları arttırılırken mevcut düzenlemeye bakılarak istisna kapsamında ilk defa başlayan gelir vergisi mükelleflerinin üç hesap üzerinden kazançlarının yıllık olarak 75 bin TL vergisi istisna edilir. 2023 yılında 150 bin TL çıkan ve her yıl GV tarifesinin ikinci zamanında paralel olarak artmasında imkan verilir.