EKONOMİ
23 Şubat 2023 - 22:30

Cumhurbaşkanı duyurdu! Emekliye asgari ücretliye ek zam müjdesi: Yeni maaşlar belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjdeli haber geldi. son günlerde gündemde olan ek zam hakkında açıklama çok gecikmeden geldi. Yaşanan ekonomik sıkıntılardan sonra Türkiye'nin bu kapsamlarda rahatlaması için asgari ücret ve maaşlara ek zam düzenlemesi gerektiğine vurgu yapılırken karar çıktı. İşte, ek zam hakkın tüm detaylar...

EKONOMİ
23 Şubat 2023 - 22:30
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Cumhurbaşkanı duyurdu! Emekliye asgari ücretliye ek zam müjdesi: Yeni maaşlar belli oldu
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Asgari ücrete ve maaşlara ek zam yapılması yönünde kulislerde konuşmalar dönerken vatandaşların ekonomik zorluk yaşamasıyla beraber ihtiyaçlar gün geçtikçe zor karşılanır hale geldi. Bunun üzerine çalışanların sevinmesine neden olan ek zam müjdesi devlet tarafından duyuruldu. Milyonlarca kişinin yüzünü güldüren ek zam da son durum merak edilirken bu kapsamda işlemlerin nasıl ilerlediği araştırılmaya başlandı.

Ek zam müjdesi



Yapılan araştırmalar sonrasında asgari ücret ek zamları ve memur ve emekli maaşları için ek zam planları yapılırken işlemlerin tamamlanmasında önemli hale gelindi. Özenli bir şekilde gerçekleştirilen alımlar sonrasında düzenlemelerin sağlanarak planların yapılması ve bu planlar içerisinde düzenlemeler gerçekleştirilirken sorunların en aza indirilmesi gerektiği belirlenerek işlemler yapıldı. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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