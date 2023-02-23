Cumhurbaşkanı duyurdu! Emekliye asgari ücretliye ek zam müjdesi: Yeni maaşlar belli oldu













Asgari ücrete ve maaşlara ek zam yapılması yönünde kulislerde konuşmalar dönerken vatandaşların ekonomik zorluk yaşamasıyla beraber ihtiyaçlar gün geçtikçe zor karşılanır hale geldi. Bunun üzerine çalışanların sevinmesine neden olan ek zam müjdesi devlet tarafından duyuruldu. Milyonlarca kişinin yüzünü güldüren ek zam da son durum merak edilirken bu kapsamda işlemlerin nasıl ilerlediği araştırılmaya başlandı.Yapılan araştırmalar sonrasında asgari ücret ek zamları ve memur ve emekli maaşları için ek zam planları yapılırken işlemlerin tamamlanmasında önemli hale gelindi. Özenli bir şekilde gerçekleştirilen alımlar sonrasında düzenlemelerin sağlanarak planların yapılması ve bu planlar içerisinde düzenlemeler gerçekleştirilirken sorunların en aza indirilmesi gerektiği belirlenerek işlemler yapıldı.