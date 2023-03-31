Finans
31 Mart 2023 - 09:30

Cumhurbaşkanı duyurdu! Her eve 2000 TL yardım yapılacak: Başvuru şartını taşıyan sosyal yardımı kapacak

Dar gelirli vatandaşlara maddi anlamda destek olmak için düzenlenen sosyal destek ödemeleri kapsamında hak sahiplerine 2 bin TL ödeme yapılacak. Peki şartlar nedir? Tüm detaylar haberimizde.

Finans
31 Mart 2023 - 09:30
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Cumhurbaşkanı duyurdu! Her eve 2000 TL yardım yapılacak: Başvuru şartını taşıyan sosyal yardımı kapacak
TAKİP ETTAKİP ET


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen sosyal destek ödemeleri kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşların ödemeleri devam ediyor. Peki 2 bin TL ödeme almak için nasıl başvuru yapılır? Kimler yardımdan faydalanabilir? Şartlar nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

2 BİN TL SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen sosyal destek ödemeleri kapsamında olan SED ödemeleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara veriliyor. Çocuğu olan ailelerin maddi anlamda desteklenmesi için düzenlenen SED ödemeleri için başvurular e-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor ve ödemeler düzenli olarak kimlik numarasının son numarasına göre yapılıyor. 



SED Yardımı Detayları

Ödeme yapılacak aileler için çocuklar 3 ay boyu takip ediliyor. Takip süresinde yardımın devam etmesine ya da bitirilmesine karar veriliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşların çocuklarının temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla düzenlenen SED ödemeleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başvurusu onaylanan vatandaşların hesaplarına düzenli olarak yatırılıyor. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ