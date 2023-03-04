Hem ev sahibi hem de kiracıları yakından ilgilendiren nakit destek için başvuruların başladığı haberi verildi. Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında devlet desteğini sundu. Nakdi desteğin başvurusu online ortamda yapılabiliyor.
Finans
04 Mart 2023 - 19:15
Cumhurbaşkanı duyurmuştu! 36.000 TL nakit yardımı için başvuru ekranı açıldı! Şarta uyanlar alabilecek
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 6 Şubat tarihinde ki iki büyük deprem sonrasında büyük yıkım yaşanırken Türkiye yasa boğuldu. Deprem bölgesinde evi bulunanlara Cumhurbaşkanı 36 bin TL ödeme yapacağını duyurdu. Kiracılar için özel nakit desteği bildirisi yapıldı.
Finans
04 Mart 2023 - 19:15