Finans
04 Mart 2023 - 19:15

Cumhurbaşkanı duyurmuştu! 36.000 TL nakit yardımı için başvuru ekranı açıldı! Şarta uyanlar alabilecek

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 6 Şubat tarihinde ki iki büyük deprem sonrasında büyük yıkım yaşanırken Türkiye yasa boğuldu. Deprem bölgesinde evi bulunanlara Cumhurbaşkanı 36 bin TL ödeme yapacağını duyurdu. Kiracılar için özel nakit desteği bildirisi yapıldı.

Finans
04 Mart 2023 - 19:15
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Cumhurbaşkanı duyurmuştu! 36.000 TL nakit yardımı için başvuru ekranı açıldı! Şarta uyanlar alabilecek
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Hem ev sahibi hem de kiracıları yakından ilgilendiren nakit destek için başvuruların başladığı haberi verildi. Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında devlet desteğini sundu. Nakdi desteğin başvurusu online ortamda yapılabiliyor.

EV SAHİBİ VE KİRACILARA ÖDEME

Depremde evi hasara uğrayan vatandaşlara her ay düzenli olarak 5 bin TL ödeme yapılacağı bilgisi verildi. Bu durum 12 ay boyunca devam ederken 60 bin TL'ye denk gelirken geri ödemesiz olarak hesaba yatırılırken geri ödemesiz olduğu bilgisi verildi. Depremde evi hasara uğramış kiracı için ayda 3 bin TL hesaplarda yerini alacak. Devlet nakit destek için başvuru sürecini başlattı.



deprem kiracı desteği

AFETZEDE BARINMA DESTEĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI

Kiracı ve ev sahiplerinin faydalanabileceği kira desteği verilirken AFAD tarafından inceleme sonrasında verilecek. Kira yardımı almak isteyenler e devlet üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak Afetzede Barınma Desteği sayfasından başvuru işlemleri gerçekleşir.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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