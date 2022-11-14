GÜNDEM
14 Kasım 2022 - 12:31

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17'nci G20 Liderler Zirvesi için Endonezya'nın Bali adasına gitti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 zirvesine katılmak üzere yanındaki heyet ile birlikte Endonezya'nın Bali kentine gitti.

GÜNDEM
14 Kasım 2022 - 12:31
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17’nci G20 Liderler Zirvesi için Endonezya'nın Bali adasına gitti!


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın ev sahipliğinde 15-16 Kasım tarihlerinde düzenlenen 17. G20 zirvesine katılmak üzere Endonezya'nın Bali şehrine doğru yola çıktı. . Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Bali'nin Ngurah Rai Uluslararası Havalimanı'nda Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin ile birlikte Vali Wayan Koster ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 20 BÜYÜK EKONOMİST İLE BULUŞACAK



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yapacağı ziyaret kapsamında Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile kapsamlı ikili görüşmelerde bulunacak. Görüşmede Türkiye-Endonezya ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek ve işbirliğini daha da geliştirmek için atılabilecek adımlar tartışılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sayıda liderle ikili görüşmelerde bulunacak. Erdoğan, 15-16 Kasım tarihleri arasında dünyanın 20 büyük ekonomisinin liderleri ile karşılıklı fikir alışverişi yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan

 G-20 zirvesi, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı önceliklendirecek ve başta küresel enerji ve gıda sektörleri olmak üzere dünyanın karşı karşıya olduğu riskleri tartışacak. Zirvenin ana teması "Birlikte Toparlanma-Daha Güçlü Toparlanma" şeklinde badlandırılırken u kapsamda G20 liderleri "Gıda ve Enerji Güvenliği" tartışmaya alınacak. Aynı zamanda "Sağlık" ve "Dijital Dönüşüm" başlığı verilen konular üç oturum şeklinde gerçekleştirilecek ve bu görüşmelerde fikir teatisinde bulunulacak.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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