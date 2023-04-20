Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 miyon aboneye ücretsiz doğal gaz müjdesi vermeye hazırlanıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşları yakından ilgilendiren müjdeli haberler getiriyor. Ayda 25 metreküpe kadar olan dairelerde doğal gaz tüketimi ücretsiz olacak. Bu da katılımcı bütçelemeyi desteklemek için 30.8 milyar lira demek.
25 METRÜKEPE KADAR ÜCRETSİZ
MUTFAKTA KULLANILAN GAZ KADAR
Devlet tarafından karşılanacak 25 metreküp belirlenirken konut doğalgaz tüketimi dikkate alındı. Mutfakta kullanılan tüketimin ücretsiz olarak beyan edilmesi gerektiği ortaya çıktı. 25 metreküp doğalgazla bazı evlerin bu rakamla sıcak su giderlerini karşılayabilecekleri söyleniyor. Bu da cari fiyatlarla her ev için 130 lira doğal gaz ücretini devlete yükletildi.
19,8 MİLYON ABONE, 30,8 MİLYAR DESTEK
TPAO DOĞALGAZIN İLK KEZ YANDIĞI ANLARI PAYLAŞTITürkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Karadeniz'in derinliklerinde keşfedilen ve Filyos doğalgaz işleme tesisine inen yanan doğalgazda çekilen ilk görüntüleri paylaştı.
Görüntülerde ayrıca bir drone tarafından yakalanan doğal gazla çalışan bir tesisin test süreci de yer alıyor. Alevlerin havadan görüntülerini içeren bir gönderi şunları söyle söylendi: " Kararlılık, azim ve güvenle çalışarak sözlerimizi tuttuk. Karadeniz gazını Türkiye'deki Sakarya gaz sahası kara tesisine başarıyla ulaştırdık. Karadeniz Gazını Atma Töreni için hazırlıklar tamamlandı. Biz bu proje için hazırız. Bağışta bulunan herkese teşekkür ederiz. "