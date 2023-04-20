GÜNDEM
20 Nisan 2023 - 10:41

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 miyon aboneye ücretsiz doğal gaz müjdesi vermeye hazırlanıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filyos'ta Karadeniz gazı lansman törenine katılacak. Karadeniz gazının devreye alınması ile ilgili bir açıklama yapana Enerji Bakanı Fatih Dönmez, düzenlenecek törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da müjdeli haberler getireceğini açıkladı

GÜNDEM
20 Nisan 2023 - 10:41
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 miyon aboneye ücretsiz doğal gaz müjdesi vermeye hazırlanıyor!


Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşları yakından ilgilendiren müjdeli haberler getiriyor. Ayda 25 metreküpe kadar olan dairelerde doğal gaz tüketimi ücretsiz olacak. Bu da katılımcı bütçelemeyi desteklemek için 30.8 milyar lira demek.

25 METRÜKEPE KADAR ÜCRETSİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 milyon aboneye ücretsiz doğal gaz müjdesi

Karadeniz'den doğalgazın kullanılmaya başlanmasıyla birlikte vatandaş indirimleri konusunda uzun süredir çalışmalar yapılıyor. Bu bağlamda belirli formüller vurgulanmıştır. Karadeniz gazı evlere girdikten sonra hane başına aylık 25 metreküp gaz giderinin devlet tarafından karşılanacağı varsayılmıştır.

MUTFAKTA KULLANILAN GAZ KADAR



Devlet tarafından karşılanacak 25 metreküp belirlenirken konut doğalgaz tüketimi dikkate alındı. Mutfakta kullanılan tüketimin ücretsiz olarak beyan edilmesi gerektiği ortaya çıktı. 25 metreküp doğalgazla bazı evlerin bu rakamla sıcak su giderlerini karşılayabilecekleri söyleniyor. Bu da cari fiyatlarla her ev için 130 lira doğal gaz ücretini devlete yükletildi.

19,8 MİLYON ABONE, 30,8 MİLYAR DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 milyon aboneye ücretsiz doğal gaz müjdesi

Son yirmi yılda yapılan araştırmalar, doğal gaz kullanma imkanı sunulan vatandaş sayısının üç kattan fazla artış gösterdiğini ve 69 milyona ulaştığını gösteriyor. Doğalgaz müşteri sayısı 1,3 milyondan 19,1 milyona yükseldi. Bu, ülke nüfusunun %81'ine doğal gaz kullanma fırsatı ve kolaylığı sağladı. Hükümet planlarına göre 2026 yılına kadar 299 yerleşim yerine doğal gaz sağlanacak.

Abone sayısı 19,8 milyon olup, vatandaşlara her ay yaklaşık 2,5 milyar, yılda ise yaklaşık 30,8 milyar tutarında bir destek sağlanacak.

TPAO DOĞALGAZIN İLK KEZ YANDIĞI ANLARI PAYLAŞTI

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Karadeniz'in derinliklerinde keşfedilen ve Filyos doğalgaz işleme tesisine inen yanan doğalgazda çekilen ilk görüntüleri paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 milyon aboneye ücretsiz doğal gaz müjdesi

Görüntülerde ayrıca bir drone tarafından yakalanan doğal gazla çalışan bir tesisin test süreci de yer alıyor. Alevlerin havadan görüntülerini içeren bir gönderi şunları söyle söylendi:

" Kararlılık, azim ve güvenle çalışarak sözlerimizi tuttuk. Karadeniz gazını Türkiye'deki Sakarya gaz sahası kara tesisine başarıyla ulaştırdık. Karadeniz Gazını Atma Töreni için hazırlıklar tamamlandı. Biz bu proje için hazırız. Bağışta bulunan herkese teşekkür ederiz. "

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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