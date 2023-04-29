SİYASET
29 Nisan 2023 - 10:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 programla birlikte meydanlara geri dönüyor!

Canlı yayında rahatsızlanan ve bir kaç günüdür evinde istirahate çekilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 program ile birlikte meydanlara geri dönüyor. Erdoğan, önce TEKNOFEST'i, ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i ağılayacak ve daha sonra da İzmir mitingine katılacak.

SİYASET
29 Nisan 2023 - 10:40
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 programla birlikte meydanlara geri dönüyor!


Geçtiğimiz akşam TV ekranlarında yaptığı söyleşi sırasında aniden rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 dakikalık aradan sonra midesinin üşüdüğünü söyleyerek seyirciden helallik istedi. Bu gelişme sonucunda başkanın programı iptal edildi ve dinlenmeye çekileceği açıklandı.

İSTİRAHATE ÇEKİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 programla birlikte meydanlara geri dönüyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastalığının son durumunu paylaşan Sağlık Bakanı Koca, "Sağlık durumu çok iyi. Mide-bağırsak enfeksiyonlarının etkileri hafifledi" şeklinde ifadeler kullanarak görevine canlı bağlantılarla devam ettiğini söyledi.

3 PROGRAM İLE GERİ DÖNÜYOR



Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçirmiş olduğu rahatsızlığı atlatarak yeniden seçim çalışmalarına geri döneceği bildirildi. Yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 11.00'de Atatürk Havalimanı'na geçecek ve TEKNOFEST'e bir ziyarette bulunacak. Saat 13.00'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i ağırlayacak olan Erdoğan, gerçekleştireceği toplantının hemen ardından İzmir'e hareket edecek. Saat 15.30'da İzmir Gündoğdu meydanında yapılacak olan mitinge katılacak olan Erdoğan, İzmir'de Bayraklı Şehir Hastanesi'ni de açmayı planlıyor.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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