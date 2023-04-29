Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 programla birlikte meydanlara geri dönüyor!







İSTİRAHATE ÇEKİLDİ





3 PROGRAM İLE GERİ DÖNÜYOR







Geçtiğimiz akşam TV ekranlarında yaptığı söyleşi sırasında aniden rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 dakikalık aradan sonra midesinin üşüdüğünü söyleyerek seyirciden helallik istedi. Bu gelişme sonucunda başkanın programı iptal edildi ve dinlenmeye çekileceği açıklandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastalığının son durumunu paylaşan Sağlık Bakanı Koca, "Sağlık durumu çok iyi. Mide-bağırsak enfeksiyonlarının etkileri hafifledi" şeklinde ifadeler kullanarak görevine canlı bağlantılarla devam ettiğini söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçirmiş olduğu rahatsızlığı atlatarak yeniden seçim çalışmalarına geri döneceği bildirildi. Yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 11.00'de Atatürk Havalimanı'na geçecek ve TEKNOFEST'e bir ziyarette bulunacak. Saat 13.00'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i ağırlayacak olan Erdoğan, gerçekleştireceği toplantının hemen ardından İzmir'e hareket edecek. Saat 15.30'da İzmir Gündoğdu meydanında yapılacak olan mitinge katılacak olan Erdoğan, İzmir'de Bayraklı Şehir Hastanesi'ni de açmayı planlıyor.