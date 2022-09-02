Cumhurbaşkanı Erdoğan’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den anlamlı hediye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından günün anısına 2023 seçimlerine ithafen tasarlanan ‘2. Yüzyıl Gazetesi' hediye edildi. Büyük ve Güçlü Türkiye hedefiyle yeni bir yüzyılın başladığına ithafen "2. Yüzyıl" adı verilen gazetede, “Erdoğan'ın 16. Galibiyeti, Zafer İlk Turda Geldi, Ayasofya Cami'nde şükür namazı, 6'lı masa paramparça” şeklindeki başlıklar dikkat çekti. Gazetenin iç sayfasında Erdoğan'ın “Hep Birlikte Türkiye'yiz” mesajını verdiği konuşmasına geniş yer verilirken, gazetenin arka sayfasında da Türkiye'nin üretim ve kalkınma hamlelerinin süratle devam ettiği vurgulandı.