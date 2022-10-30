Türkiye ile İsveç arasında devam eden NATO belirsizliğinin ortasında dikkate değer bir gelişme yaşandı. İsveç devlet televizyonu SVT'de bir program yapan sunucu Kristoffer Ahonen Appelquist, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sözlü ve fotoğraflı hakaret ettiği için görevinden istifa etti. Appelquist, istifasıha ilişkin SVT'ye yaptığı açıklamasında çok yorgun olduğunu, kanaldan ayrılarak ailesine ve çocuklarına odaklanacağını söylediği öğrenildi.
DÜNYA
30 Ekim 2022 - 10:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişti! O sunucu istifasını verdi
İsveç devlet televizyonu SVT'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hem sözlü hem de fotoğraflı hakaret eden program yapımcısı ve sunucusu Kristoffer Ahonen Appelquist, görevinden istifa ederek ayrıldığını açıkladı.
DÜNYA
30 Ekim 2022 - 10:00
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