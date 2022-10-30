Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişti! O sunucu istifasını verdi













CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A BÜYÜK HAKERET!

Türkiye ile İsveç arasında devam eden NATO belirsizliğinin ortasında dikkate değer bir gelişme yaşandı. İsveç devlet televizyonu SVT'de bir program yapan sunucu Kristoffer Ahonen Appelquist, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sözlü ve fotoğraflı hakaret ettiği için görevinden istifa etti. Appelquist, istifasıha ilişkin SVT'ye yaptığı açıklamasında çok yorgun olduğunu, kanaldan ayrılarak ailesine ve çocuklarına odaklanacağını söylediği öğrenildi.30 Eylül tarihinde STV'de yayımlanan ve yapımcılığını Kristoffer Ahonen Appelquist’in üstlendiği “Satir” adı verilen Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında son derece aşağılayıcı sözler ve resimler yer aldı. Programa katılan terör örgütü PKK/YPG'nin yandaşlarından Kadir Meral, Kürtçe sunduğu haberlerle Erdoğan'a da hakaret etti.