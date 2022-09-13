Dün İstanbul'daki bir okula ziyarete giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanından geçtiği esnada birden bağırmaya başlayan bir vatandaş, ani bir şaşkınlığa neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan dikkat kesilirken herkesin dönüp baktığı kişi o anlarda şiir okuyup sevgisini dile getirdi. Bu video sosyal medyanın da gündemine oturdu.
GÜNDEM
13 Eylül 2022 - 15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a öyle bir seslendi ki tüm dikkatler onun üzerinde toplandı! Bağırarak Erdoğan'a şiir okuyan adam sosyal medyanın gündemini oturdu
Dün İstanbul'daki bir okula ziyarete giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanından geçtiği esnada birden bağırmaya başlayan bir vatandaş, ani bir şaşkınlığa neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan dikkat kesilirken herkesin dönüp baktığı kişi o anlarda şiir okuyup sevgisini dile getirdi. Bu video sosyal medyanın da gündemine oturdu.
GÜNDEM
13 Eylül 2022 - 15:37
EDİTOR
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