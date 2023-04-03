TOGG otomobillerinin Türkiye'deki ilk teslimatı, ilk siparişi oluşturan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gitti. Erdoğan, üzerinde 'EE' yazan 'Anadolu' renginde TOGG aracı, Cumhurbaşkanlığı sarayında düzenlenen törenle eşi Emine Erdoğan ile birlikte teslim aldı. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a hediye edilen akıllı cihaza "Anadolu" adı verildi. Törende konuşan Erdoğan, bugün 60 yıllık bir hayalin gerçekleştiğine tanık olduğunu söyleyerek, "2019 yılında ilk siparişimizi verdik. Bugün ilk akıllı cihazımızı aldık. Tüm sınavları büyük bir heyecanla geçtik" diye konuştu.
GÜNDEM
03 Nisan 2023 - 19:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim edilen TOGG'un plakasında dikkat çeken detay!
Yerli elektrikli araç markası TOGG'un ilk otomobili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim edildi. Türkiye'nin ilk yerli otomobilini eşi Emine Erdoğan ile birlikte teslim alan cumhurbaşkanı "Bugün bu ülke için 60 yıllık bir hayalin gerçekleşmesine tanık oluyoruz. 2019'da ilk siparişimizi verdik. Bugün ilk akıllı cihazımız var." diye konuştu.
GÜNDEM
03 Nisan 2023 - 19:24