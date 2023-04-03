Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim edilen TOGG'un plakasında dikkat çeken detay!













"EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜRLER"

TOGG otomobillerinin Türkiye'deki ilk teslimatı, ilk siparişi oluşturan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gitti. Erdoğan, üzerinde 'EE' yazan 'Anadolu' renginde TOGG aracı, Cumhurbaşkanlığı sarayında düzenlenen törenle eşi Emine Erdoğan ile birlikte teslim aldı. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a hediye edilen akıllı cihaza "Anadolu" adı verildi. Törende konuşan Erdoğan, bugün 60 yıllık bir hayalin gerçekleştiğine tanık olduğunu söyleyerek, "2019 yılında ilk siparişimizi verdik. Bugün ilk akıllı cihazımızı aldık. Tüm sınavları büyük bir heyecanla geçtik" diye konuştu.Elektrikli araç testini tek seferde geçen bir otomobili almanın mutluluğunu yaşadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu vesileyle tüm yiğitleri ve projede emeği geçen herkesi tekrar tebrik etmek istiyorum.” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim edilen "Anadolu" renkli TOGG aracın plakasının 34 EE 2071 olması da dikkatlerden kaçmadı