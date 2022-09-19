BM 77. Genel Kurulu nedeniyle ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarına devam etmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Vesayet Konseyi'nde düzenlenen Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi'nde yaptığı konuşmanın ardından ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ı kabul etti.
DÜNYA
19 Eylül 2022 - 20:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li Senatör Lindsey Graham'ı kabul etti
Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Senatör Lindsey Graham'ı kabul etti.
DÜNYA
19 Eylül 2022 - 20:45
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