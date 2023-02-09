Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Devlet bankalarından emekliye ek ödeme

Vatandaşlar, son dakika dolar kuru ile ilgili meraklarını giderebilmek için Amerika Merkez Bankası faiz kararını yakından takip ediyor. Ancak, güncel dolar kuru ne kadar? Dolar yükselecek mi? İşte detaylar...
MERKEZ BANKASI RESMEN DUYURDU! DOLAR TAM TAMINA O RAKAMI GÖRECEK! İŞTE SON DAKIKA DOLAR/TL KURU...Amerika Merkez Bankasının (Fed) faiz kararının ardından, dolar kuru üzerine oluşan beklentiler her geçen gün yükseliyor. Bu hafta dolar için önemli bir gelişme olan Fed'in faiz kararı belli oldu ve bu kararın ardından doların yatay seyrini sürdürmesi bekleniyor. Yatırımcılar doların ne kadar olacağını ve doların ne zaman yükselişe geçeceğini merak ediyor. Merkez Bankasının son duyurmasıyla birlikte, dolar/TL kuru tam olarak o rakamı görecek.
Amerikan Merkez Bankası (Fed) 1 Şubat tarihinde açıkladığı faiz kararı ile piyasaların heyecanla beklediği 25 baz puan düşüşü gerçekleşti. Bunun ardından dolar kuru yatay seyrine devam etti, fakat altın fiyatları yükselişe geçti. Merkez Bankası aynı zamanda dolar için beklentisini de duyurdu. Bazı uzmanların öngördüğü 10 lira ve 40 lira arasında olan dolar kurunun bir sene sonrası için beklentisi 22,77 liradan 23,43 liraya yükselmiş durumda. Yıl sonu beklentisi ise 23,12 lira seviyesinde kaydedildi.