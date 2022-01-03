GÜNDEM
03 Ocak 2022 - 22:31
Güncelleme: 03 Ocak 2022 - 23:05

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Memur maaşlarına yüzde 30,5 zam!

Kabine toplantısı sına erdikten sonra ulusa sesleniş konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur maaşları için alınan yeni kararı açıkladı. Erdoğan, 2022 yılı için memur naaşlarındaki yüzde 5'lik dönem zammını yüzde 7,5 olarak uygulamaya karar verdiklerini ve maaş artış oranlarını da yüzde 30,5'a çıkardıklarını söyledi.

GÜNDEM
03 Ocak 2022 - 22:31
Güncelleme: 03 Ocak 2022 - 23:05
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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Memur maaşlarına yüzde 30,5 zam!
TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası Gözler Beştepe'ye çevrilmiş, ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında bir araya gelen Kabine Toplantısı'nda çıkacak kararları merakla beklemeye başlamıştı.







Kabine Toplantısı sona erer ermez, basının karısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur maaşlarına yapılacak olan ek zam oranları ile ilgili alınan kararları açıkladı. Erdoğan, konuşmasında memur maaşları için yapılacak zam oranını yüzde 30,5'a çıkardıklarını belirterek onlara ilave bir sosyal destek sağlamış olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 5'lik dönem zammını yüzde 7,5 olarak yeniden güncellediklerini belirtti ve ayrıca, aile yardımları kapsamında çalışmayan eş için verilecek ücreti 521 liraya, 6 yaşındaki küçük çocuklar için verilen ücreti 115 liraya 6 yaşından büyük çocuklar için verilen ücreti de 57 liraya yükselttiklerini bildirdi.
 
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