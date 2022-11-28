Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Sözleşmeliye kadroda 3+1 formülü uygulanacak! Aday memurluk...







Düzce depremi için 87 milyon lira destek







Sözleşmeliye kadro için detaylar belli oldu

227 bin kişi direkt kadroya geçecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Kabine Toplantısının temel gündemi sözleşmelilere kadro verilmesi ve EYT konuları üzerineydi. Sözleşmelilerin kadroya geçişine ilişkin detayları paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzbinlerce kişinin beklediği haberi verdi.Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplantı. 3 saat 45 dakika süren toplantının temel gündem maddeleri Düzce depremi, EYT ve sözleşmeliye kadro verilmesi oldu.Düzce depremiyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem sonrasında 457 konutun ağır hasar aldığının belirlenmesi üzerine TOKİ tarafından en kısa sürede yenilerinin inşa edileceğini açıkladı. Depremde 87 milyon lira acil yardım ödeneği kullanıldığını ve 11 bin hanenin hafif hasarının tamiri için destek sağlanması gerektiğini kararlaştırıldığını duyurdu.Milyonlarca çalışan tarafından merak edilen sözleşmeliye kadro verilmesine ilişkin detaylar netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mahalli idareler dahil olmak üzere sözleşmelilerin kadroya geçişinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacağını açıkladı. Kadroya geçecek sözleşmeliler için 1 yıl da aday memurluk süresi olacağını aktararak, sözleşmeliden kadroya geçişin 3 artı 1 yıllık bir süre sonunda gerçekleşeceğini ifade etti. Mevcut durumda 3 yılı dolmuş olan sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçecek ve 3 yıl beklemeden 1 yıl aday memur olarak kaldıktan sonra kadroya geçilecek. Ancak şu an bu süreyi doldurmamış olanlar ise 3 yılın sonunda aynı hakkı elde edecekler ve ardından 1 yıllık aday memurluk sürecinin sonunda kadroya alınacaklardır.Önceki kadro düzenlemesinin kapsamına alınmayan 227 bin kişi ise süreleri dolacağı için direkt olarak kadroya geçme haklarını kullanabilecekler. Buna göre kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor. Düzenleme dışında kalanlar sözleşmeli askeri personel, sözleşmeli akademik personel, sözleşmeli KİT personeli, sözleşmeli sanatçı, sözleşmeli Meclis danışmanı, sözleşmeli sağlık yöneticisi ve tamamı sözleşmeli kurum çalışanları olacak. Öte yandan sözleşmeliden kadroya geçmek istemeyen personelin hakları görev süreleri bitene kadar devam edecek, sonrasında kadroları kendiliğinden ilga olacak. Kadroya geçen personeller, 4 yıl sonra ise kurumlar arası nakil hakkına kavuşacaklar.