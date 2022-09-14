Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Tarihin en büyük sosyal konut proje fiyatları belli oldu! TOKİ konut fiyatları ve ödeme seçenekleri







Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı







Sosyal konut proje başvuruları başlıyor

Konut sayısı 2 milyona çıkacak

Konut fiyatları açıklandı

Herkesin merakla beklediği Sosyal Konut Projesi ile ilgili detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklıyor. 2022 TOKİ başvuru şartları merak edilirken 250 bin sosyal konut ve 100 bin arsa satışı için satışların ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük Sosyal Konut Projesi tanıtım töreninde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte merak edilen o açıklamalar…Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyet tarihinin en büyük Sosyal Konut Projesi hakkında açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı külliyesinde gerçekleştirilen tanıtım töreninde konuşma yapan Başkan Erdoğan, “Aziz milletim, değerli misafirler sizleri en kalbi duygularımla, hasretle muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne milletin evine hoş geldiniz.” dedi.Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projesi için bir araya gelindiğini ifade eden Başkan Erdoğan, vatandaşlara evlerin arsaların ve işyerlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilediğini söyledi.Geçtiğimiz 20 yıllık süreç içerisinde 1milyon 170 bin konut inşa edildiğini aktaran Başkan Erdoğan, 45 ilde 80 tarihi meydanın kültürel değerlere uygun olarak yeniden inşa edildiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bilindiği gibi 2019 yılında önce 50 bin adetlik ardından 100 bin adetlik iki sosyal konut projesi başlatmıştık. Bu projelerle 81 ilimizin her köşesinden 2 milyonu aşkın vatandaşımızın başvurması bizi daha büyük adımlara sevk etmiştir. Kampanyayı sürekli hale getirmeye karar verdik.”dedi.Herkesin merakla beklediği ye sosyal Konut Projesi için başvuruların Yarın başladığını aktaran Başkan Erdoğan, başvuru süreci ekim ayı sonuna kadar devam edeceğini aktardı. Kampanya sayısı ve kalitesi bakımından bakıldığında en büyük konut yatırımı olduğunu ifade eden Erdoğan, projenin 2 yıl içerisinde tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi.Erdoğan, 81 ilde ve tüm ilçelerde 20203 - 2028 yılları arasında 500 bin sosyal konut 251 konut amaçlı arsa ve 50 bin işyeri yaparak hizmete açmayı planladıklarını söyledi. Yapılan projeler ile birlikte konut sayısını 2 milyona ulaşacağını ifade eden Başkan Erdoğan, “Projemizin ve bu kapsamda yapılacak konutlar ile iş yerlerinin isimlerini "İlk Evim ve "İlk İş yerim" olarak belirledik.” şeklinde konuştu.Yapılan kampanyanın özel sektör yatırımlarını da hareketlendireceğini ifade eden Erdoğan, ülkemizdeki konut sahibi sayısının da artacağını ifade etti. 2 yıl içerisinde projenin tamamlanmasının hedeflendiğini dile getiren Erdoğan, projenin hak sahiplerinin kullanımına açmayı planladıklarını aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “500 bin konut hedef sayısı hane sayısı bakımından İstanbul'un dörtte birine, Ankara'nın yarısına, Kocaeli'nin tamamına eşitken, birçok ilimizin tamamına eşittir. 900 milyar liralık yatırım değeri demek.” sözlerini sarf etti. Şehit yakınları ve Gaziler için ilk etapta yüzde 5 olarak ifade edilen 12bin 500 konut ayrıldığını söyleyen Erdoğan, emekli vatandaşlar için ise yüzde 20’ye denk gelen 50 bin konut ayrıldığını sözlerine ekledi. Erdoğan, projede konutların yüzde 20'sini ifade eden 50 bin konutu ise gençlere tahsis ettiklerini aktardı.2 + 1 konutlar için 608 bin TL fiyat belirlenirken aylık 2 bin 280 TL taksit ve 240 ay vadeli ödeme imkanı tanınacak. 3 + 1 konutlar için ise 850 bin TL fiyat belirlenirken aylık 3 bin 187 TL taksit ve 240 ay vade ile ödeme imkanı tanınacak. Belirlenen toplam bedelin yüzde 10’u ise peşin ödeme olarak alınacaktır.