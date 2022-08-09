Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alevi ve Bektaşi dernek temsilcileri ile Muharrem iftarı açtı

Muharrem ayının 10'uncu günü vesilesiyle Alevi dedeleriyle buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu buluşmayı Ankara Mamak'taki Hüseyin Gazi Cemevi'nde Erdoğan, düzenlenen iftar programına da katıldı.
Cemevlerine karşı gerçekleştirilen provokasyonların arkasından Alevi dedeleriyle buluşmak isteyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara'daki Hüseyin Gazi Cemevi'ne gitti. Yaptığı ziyarette düzenlenen iftar programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem ayının 10'uncu günü vesilesi ile kurulan iftar sofrasına oturdu ve oruç aştı.