GÜNDEM
09 Ağustos 2022 - 17:32

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alevi ve Bektaşi dernek temsilcileri ile Muharrem iftarı açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyarette bulundu Burada Alevi ve Bektaşi dernek temsilcileri ile bir araya gelen Erdoğan, iftar programına da katıldı.

GÜNDEM
09 Ağustos 2022 - 17:32
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alevi ve Bektaşi dernek temsilcileri ile Muharrem iftarı açtı


Muharrem ayının 10'uncu günü vesilesiyle Alevi dedeleriyle buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu buluşmayı Ankara Mamak'taki Hüseyin Gazi Cemevi'nde Erdoğan, düzenlenen iftar programına da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cemevi ziyareti



Cemevlerine karşı gerçekleştirilen provokasyonların arkasından Alevi dedeleriyle buluşmak isteyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara'daki Hüseyin Gazi Cemevi'ne gitti. Yaptığı ziyarette düzenlenen iftar programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem ayının 10'uncu günü vesilesi ile kurulan iftar sofrasına oturdu ve oruç aştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 yıl sonra cemevi ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan cemevi ziyareti

İlk cemevi ziyaretini 2007 yılında gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kazlıçeşme'de bulunan Cemevi Ziyareti sonrası başka bir ziyarette bulunmamıştı. 10 yıl aradan sonra 2017 yılında Alevi dedeleriyle Haliç Kongre Merkezi'nde bir araya gelen Erdoğan, ilk kez Alevi dedeleriyle birlikte iftara katıldı ve oruç açtı.

15 yıl aradan sonra yaptığı ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile birlikte İçişleri Bakanı ve Kültür ve Turizm Bakanı eşlik etti.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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