GÜNDEM
04 Şubat 2023 - 11:37

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Arif Özzeybek'i Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığına atadı!

Ali Arif Özeybek, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi başkanlığına atandı. Söz konusu atamaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

GÜNDEM
04 Şubat 2023 - 11:37
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Arif Özzeybek'i Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığına atadı!


9 Kasım 2022 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın kararıyla başkan olarak atanan Ali Arif Özzeybek, AK Parti'nin 24 Mart 2021'deki olağan genel kurulunda Merkez Kararlar ve Komisyonlar üye vekilliğine seçilmişti.

Ali Arif Özzeybek Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığına atandı

YENİ CEMEVLERİ BAŞKANI ALİ ARİF ÖZZEYBEK OLDU



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın amzasını taşıyan ve Resmi Gazete'de yayımlananrak kamuoyuna açıklanan kararda Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi'nin başına Ali Arif Özzeybek'in atamasının gerçekleştiği bildirildi. Bu atamanın 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. ve 3. maddelerine dayanmakta olduğu da belirtildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanlığını da yapan Ali Arif Özeybek, son dönemdeki Alevi açılımlarını görüşmek üzere cemevlerine ziyarette bulunmuştu..

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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