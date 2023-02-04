Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Arif Özzeybek'i Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığına atadı!







YENİ CEMEVLERİ BAŞKANI ALİ ARİF ÖZZEYBEK OLDU







9 Kasım 2022 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın kararıyla başkan olarak atanan Ali Arif Özzeybek, AK Parti'nin 24 Mart 2021'deki olağan genel kurulunda Merkez Kararlar ve Komisyonlar üye vekilliğine seçilmişti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın amzasını taşıyan ve Resmi Gazete'de yayımlananrak kamuoyuna açıklanan kararda Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi'nin başına Ali Arif Özzeybek'in atamasının gerçekleştiği bildirildi. Bu atamanın 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. ve 3. maddelerine dayanmakta olduğu da belirtildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanlığını da yapan Ali Arif Özeybek, son dönemdeki Alevi açılımlarını görüşmek üzere cemevlerine ziyarette bulunmuştu..