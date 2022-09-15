Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne katılmak üzere Özbekistan'a geldi. Yarın başlayacak zirve öncesi temaslarına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra son zamanlarda Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yarın Zirve Oturumuna hitap etmesi ve ikili görüşmelerde bulunması bekleniyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nin ardından New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 77'nci Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri'ne hareket etmesi planlanıyor.