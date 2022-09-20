Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle ABD'de yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki görüşmelerine devam ediyor. Yerel saatle 09.00'da (TSİ 16.00) başlayan BM 77. Genel Kurulu'nda hitap ederek dünyaya seslenecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşma öncesinde Türkevi'nde Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü.
SİYASET
20 Eylül 2022 - 17:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği ABD'nin New York kentinde, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir görüşme gerçekleştirdi.
SİYASET
20 Eylül 2022 - 17:26
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