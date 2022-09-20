Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle ABD'de yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki görüşmelerine devam ediyor. Yerel saatle 09.00'da (TSİ 16.00) başlayan BM 77. Genel Kurulu'nda hitap ederek dünyaya seslenecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşma öncesinde Türkevi'nde Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü.