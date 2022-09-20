Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle ABD'de yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi'nde temaslarına devam etmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi bir araya gelmesinin ardından Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcilerini kabul etti.
DÜNYA
20 Eylül 2022 - 06:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcilerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD temasları kapsamında Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcilerini kabul etti.
DÜNYA
20 Eylül 2022 - 06:33
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