Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Giresun'da bir miting düzenledi ve vatandaşlarla buluştu. 4 Mayıs seçimlerine geri sayımın başlatıldığı bu günlerde seçim çalışmalarına hız veren Erdoğan, Giresun'da valilik binası yanında düzenlenen mitingde halka seslendi. Asgari ücret ve emekli aylıklarındaki artışa değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz ayını işaret etti ve konuşmasında şunları vurguladı: “İnşallah daha fazla zamla çalışanlarımız ve emeklilerimiz daha da rahat edeceklerdir." Seçim sonuçları hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı koalisyonunun iktidara gelmesi durumunda Karadeniz'deki gaz vanalarını kapatacağını ve petrol kuyularının içine beton dökeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 mayıs gününe atıfta bulundu ve "Milletim o gün yeni mandacıları hüsrana uğratacak" dedi.
GÜNDEM
04 Mayıs 2023 - 14:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret ve emekli maaşları zammı için Temmuz ayını gösterdi!
14 Mayıs seçimlerine az bir zaman kala mitinglerine hız veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'da vatandaşlara seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret ve emekli aylıklarına yapılan zamlara atıfta bulunarak, "İnşallah Temmuz ayında daha da zamlarla işçilerimizin ve emeklilerimizin yükünü hafifletmeye devam edeceğiz." diye konuştu.
GÜNDEM
04 Mayıs 2023 - 14:13