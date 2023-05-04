Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret ve emekli maaşları zammı için Temmuz ayını gösterdi!













TEMMUZ'DA MAAŞLARA ZAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Giresun'da bir miting düzenledi ve vatandaşlarla buluştu. 4 Mayıs seçimlerine geri sayımın başlatıldığı bu günlerde seçim çalışmalarına hız veren Erdoğan, Giresun'da valilik binası yanında düzenlenen mitingde halka seslendi. Asgari ücret ve emekli aylıklarındaki artışa değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz ayını işaret etti ve konuşmasında şunları vurguladı: “İnşallah daha fazla zamla çalışanlarımız ve emeklilerimiz daha da rahat edeceklerdir." Seçim sonuçları hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı koalisyonunun iktidara gelmesi durumunda Karadeniz'deki gaz vanalarını kapatacağını ve petrol kuyularının içine beton dökeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 mayıs gününe atıfta bulundu ve "Milletim o gün yeni mandacıları hüsrana uğratacak" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret çalışanları ve emekliler için yeni bir çalışma başlattıklarını söyledi ve bu kapsamda kimseyi mağdur etmeyeceklerini ifade etti. Asgari ücretli ve emeklilere maaş zammı ile ilgili konuşan Erdoğan, Temmuz ayını işaret ederek "Enflasyon her ay düşüyor. Bakın, yüzde 43'e düştü. Bu böyle devam edecek, her ay daha az. Ücretlerinde yapılan iyileştirmelerle çalışan ve emeklilerimizin alım güçlerini artırmış bulunuyoruz. Temmuz ayında inşallah daha da artışlar ile birlikte çalışanlarımızı ve emeklilerimizi rahat ettireceğiz." ifadelerini kullandı.