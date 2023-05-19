SİYASET
19 Mayıs 2023 - 17:22

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATA İttifakı adayı Sinan Oğan ile görüşecek!

Cumhur İttifakı'nın ortak adayı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'daki makamında Dolmabahçe'de ATA İttifakı'ndan aday olan Sinan Oğan ile bir görüşme yapacak.

SİYASET
19 Mayıs 2023 - 17:22
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATA İttifakı adayı Sinan Oğan ile görüşecek!


Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinde ATA İttifakı'ndan cumhurbaşkanı adayı Sinan Ogan ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATA İttifakı adayı<a class= Sinan Oğan ile görüşecek">



28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesi CNN International'a verdiği röportajda Sinan Oğan'ın ikinci turda belirleyici olup olmayacağı sorusuna Erdoğan, "Sanmıyorum. zorlu müzakereleri sevmiyorum." şeklinde bir yanıt vermişti. Bugüne edinilen bilgilere göre; Erdoğan Dolmabahçe'de bulunan çalışma ofisinde Sinan Oğan'ı kabul edecek.

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak seçim yarışına katılan Sinan Oğan, 14 Mayıs'ta sona eren cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda oyların yüzde 5,2'sini almıştı. 

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ