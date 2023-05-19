Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATA İttifakı adayı Sinan Oğan ile görüşecek!













Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinde ATA İttifakı'ndan cumhurbaşkanı adayı Sinan Ogan ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya gelecek.Sinan Oğan ile görüşecek">28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesi CNN International'a verdiği röportajda Sinan Oğan'ın ikinci turda belirleyici olup olmayacağı sorusuna Erdoğan, "Sanmıyorum. zorlu müzakereleri sevmiyorum." şeklinde bir yanıt vermişti. Bugüne edinilen bilgilere göre; Erdoğan Dolmabahçe'de bulunan çalışma ofisinde Sinan Oğan'ı kabul edecek. ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak seçim yarışına katılan Sinan Oğan, 14 Mayıs'ta sona eren cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda oyların yüzde 5,2'sini almıştı.