Cumhurbaşkanı Erdoğan, aylardır beklenen müjdeyi duyurdu: Konutlara doğal gaz 1 yıl ücretsiz verilecek!







"KONUTLARA DOĞAL GAZ 1 YIL ÜCRETSİZ VERİLECEK"











Karadeniz'de keşfedilen yerli doğal gazın kara taşımacılığı başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zonguldak'ın Filyos ilçesinde düzenlenen törende meşale yakmasının ardından gaz yakıldı. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar ülkede doğal gazın bedava olup olmayacağı konusunu merakla beklemeye başladılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyunun merakını giderecek bir açıklama yaparak gaza indirim yapılıp yapılmayacağını açıkladı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin konuşmasından satırbaşları:"Ülkemizde her hanenin doğalgaz faturasının düşmesini sağlayacak 2 müjdeyi birden paylaşmak istiyorum. İlk müjdemiz; Vatandaşlarımızın mutfaklarında kullandıkları doğalgazı ve sıcak sularını bir yıl süreyle bedava veriyoruz. Ayda ortalama 25 metreküp olan su ısıtma ve sıcak su tüketimi doğalgaz bedeli bir yıl süreyle faturadan düşülecek. Aynı zamanda önümüzde yaz olduğu için birçok hane doğalgaz faturalarını ödemeyecekler demektir. İkinci güzel haberimiz ise Türkiye genelinde yerleşim yerlerinde doğalgaz kullanımı için aylık ücret talep etmeyeceğiz. Yani yemek pişirme ve sıcak suyun dışında ısınma dahil tüm doğal gaz tüketimini bir ay boyunca ücretsiz sağlıyoruz. Bu güzel haberin hepimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum."