SİYASET
07 Eylül 2022 - 19:47

Cumhurbaşkanı Erdoğan Balkan turunda Belgrad Kulesini ziyaret etmeyi ihmal etmedi!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Balkan turu kapsamında gittiği Sırbistan’da ülkenin en yüksek binası özelliğine sahip olan Belgrad Kulesini ziyaret etmeyi ihmal etmedi.

SİYASET
07 Eylül 2022 - 19:47
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Balkan turunda Belgrad Kulesini ziyaret etmeyi ihmal etmedi!


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in onuruna verdiği yemeğin ardından mevkidaşıyla Belgrad Kulesi'ni gezdi. Bölgede bulunan Türk işçilerle de bir araya gelen Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalar hakkında işçilerden bilgiler aldı. 

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sırbistan ziyaretinden bazı kareler: 



RTE

RTE Sırbistan

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
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