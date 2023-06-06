Yeni dönemin ilk Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün gerçekleştirilecek. Beştepe'de yapılacak olan konferansın öne çıkan en önemli konunun ekonomi olacağı öğrenildi. Toplantıda diğer ele alınacak olan konular ise terörle mücadele ve İsveç'in NATO üyeliği olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz cumartesi günü yeni bakanları tek tek tanıttı. Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı dışında tüm bakanlıklarda görev değişiklikleri yaşandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak ataması yapılan Cevdet Yılmaz ve yeni bakanlar, Pazar ve Pazartesi günleri görevlerine başlamak için devir teslim törenine katılırken, yeni bakanlarla ilk kabine toplantısının bugün yapılacağı kamuoyuna bildirildi.
GÜNDEM
06 Haziran 2023 - 11:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki ilk kabine toplantısında odak nokta ekonomi! İki kritik konu daha var..
Seçim sonrası Türkiye'nin gündeminde en çok tartışılan konulardan biri de Cumhurbaşkanlığı kabinesi oldu. Kabine bugün yeni üyelerle ilk toplantısını yapacak. Görüşmelerde Erdoğan'ın seçim kampanyası sırasında sık sık verdiği ekonomik vaatlerin ele alınması beklenirken Hazine ve Maliye bakanı olarak atanan Mehmet Şimşek'in yeni döneme ilişkin ekonomi politikalarının sunumunu yapacağı aktarıldı.
GÜNDEM
06 Haziran 2023 - 11:25