Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtüsünde anayasal güvence yasası için kurmaylarını Beştepe'ye topladı!

AK Parti'nin başörtüsü için anayasal güvence getirilmesini amaçlayan anayasa değişikliği önerisiyle ilgili toplantı Beştepe'de başladı. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başlayan toplantıya TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'da katıldı.
YASA TASARISI MECLİS'E SUNULACAK!
Konferansta başörtüsüne anayasal güvenceler ve aile yapısını korumaya yönelik anayasal değişikliklere ilişkin hükümler tartışılacak.AK Parti Meclis Grubu'nda geçtiğimiz günlerde imzaya açılan önergede kesinleşme süreci devam ediyor ve önümüzdeki günlerde anayasa değişikliği olarak TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.