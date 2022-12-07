Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtüsünde anayasal güvence yasası için kurmaylarını Beştepe'ye topladı!







YASA TASARISI MECLİS'E SUNULACAK!











AK Parti'nin başörtüsü için anayasal güvence getirilmesini amaçlayan anayasa değişikliği önerisiyle ilgili toplantı Beştepe'de başladı. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başlayan toplantıya TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'da katıldı.AKP Sözcüsü Ömer Çelik ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın da hazır bulunduğu toplantıda AKP grup başkanvekilleri Özlem Zengin ile Yılmaz Tunç'un da yer aldığı ayrıca Cumhurbaşkanı başdanışmanları Yavuz Atar ve Mehmet Uçum'un da katılım gösterdiği söylendi.Konferansta başörtüsüne anayasal güvenceler ve aile yapısını korumaya yönelik anayasal değişikliklere ilişkin hükümler tartışılacak.AK Parti Meclis Grubu'nda geçtiğimiz günlerde imzaya açılan önergede kesinleşme süreci devam ediyor ve önümüzdeki günlerde anayasa değişikliği olarak TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.