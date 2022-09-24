SİYASET
24 Eylül 2022 - 18:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bay Kemal, Sakarya'nın nerede olduğunu bilmiyor, yolları karıştırmış'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sakarya'yı bilmeyenler Ankara'nın batısında gerçekleşen Sakarya Meydan Savaşı'nın burada yapıldığını sanır. Bay Kemal Sakarya'nın nerede bulunduğunu bilmiyor, yolları karıştırmış" dedi.

SİYASET
24 Eylül 2022 - 18:40
3 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bay Kemal, Sakarya’nın nerede olduğunu bilmiyor, yolları karıştırmış'


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Acil Durum Hastanesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile eğitim yatırımları, yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreni için Adapazarı Demokrasi Meydanı'na geldi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya milletvekilleri, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.



"Afrika'da Türkiye var. Asya'da Türkiye var. Arakan'da Türkiye var. Nereye gidersen git Türkiye var"

Törende konuşan Erdoğan, "Yaklaşık 14 aylık bir hasretin ardından tekrar sizlerle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle belirtmek istiyorum. Sakarya bugün başka bir. Sakarya bugün coşkun, Sakarya saf çocuğu masum Anadolu'nun, Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun. Bu yolda dün bir ve beraberdik, bugün yine bir ve beraberiz. Yarın yine bir ve beraber Allah'ın izniyle fetihlere koşacağız. Ben bugün Sakarya'yı ayağa kalkmış olarak görüyorum, dün de öyleydi ve bugün de öyle. Allah'ın izniyle yarın da öyle olacak. Uzun yolculuklardan geldim. Özbekistan'dan geldim. Özbekistan'dan, New York'a geçtik. New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hitabımızı dünyaya yaptık. Türk Evi'nde bizim inşa ettiğimiz Türk Evi'nde dünya liderleri ile peşi sıra 3 gün birebir görüşmeler yaptık. Kim adına yaptık; milletimiz adına yaptık ve hamd olsun hepsinden de gerek yaptığımız konuşmayla, gerekse milletimiz konusu ile ilgili teşekkürler aldık ve bu teşekkürleri alırken yanımda da arkamda da sadece siz vardınız. Çünkü bu milletin bir evladı, ferdi olmaktan daha büyük bir bahtiyarlık olabilir mi? İşte onunla yürüdük, bu coşkuyla yürüdük ve rabbimde önümüzü açtı. Yaptığımız bütün görüşmelerden hamd olsun ülkeme selamlar var. Ülkeme bu noktada gerçekten sevgiler var. Afrika'da Türkiye var. Asya'da Türkiye var. Arakan'da Türkiye var. Nereye gidersen git Türkiye var" şeklinde konuştu.

"Sakarya Meydan Savaşı'nın burada yapıldığını sanır"

"Ezelden beri Sakarya bizi bilir" diyen Erdoğan, "Ezelden beri Sakarya bizi bilir, biz de Sakarya'yı biliriz. Sakarya'yı bilmeyenler Ankara'nın batısında gerçekleşen Sakarya Meydan Savaşı'nın burada yapıldığını sanır. Bay Kemal Sakarya'nın nerede bulunduğunu bilmiyor, yolları karıştırmış. Belediye başkan adayı olmuştu İstanbul'da. Kağıthane'ye Kağıttepe diyordu. Benim ülkem bunların eline kalırsa halimiz nice olur. Onun için çok çalışacağız. Durmak yok, yola devam, ben size inanıyorum. Gümbür gümbür geleceğinize inanıyorum. Sakarya'yı bilmeyenler, bu meydanın altında olan otoparkı seçim vaadi olarak söylediler. Ama hamd olsun bizim 40 yıldır tüm ilçeleriyle Sakarya'nın tüm ilçelerinde izimiz var. Sakarya meydan muharebesinin 100. yılını hatırlayın geride bırakmıştık. Bu vesileyle Anadolu topraklarını kanlarıyla sulayarak bizlere vatan olarak bırakan şehit ve gazilerimiz rahmetle yad ediyorum. Bunlar şehit nedir bilmez, bunlar şüheda nedir bilmez. Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılını hatırlayın geride bırakmıştık. Bu vesileyle Anadolu topraklarını kanlarıyla sulayarak bizlere vatan olarak bırakan şehit ve gazilerimiz rahmetle yad ediyorum. Bunlar şehit nedir bilmez, bunlar şüheda nedir bilmez. Bay Kemal bunları bilmez ancak alışacak" ifadelerine yer verdi.

"İBB Başkanı ile musluk açıp kapamaktan anlar, bir başka şey yok"

Adapazarı bölgesinin milli mücadelede işgal kuvvetlerinden yüz bulan Ermeni ve Rum çetelerine karşı destansı bir mücadele verdiğini hatırlatan Erdoğan, "Adapazarı, Sakarya Meydan Savaşı'ndan aylarca önce düşmanı bu topraklardan söküp atmıştır. Adapazarı'nın tüm kahramanlarına Allah'tan rahmet diliyorum. Sakarya'ya kazandırdığımız eser ve hizmetleri en güzel sizler biliyorsunuz. Şehrimizi ziyarete derken elimiz boş gelmedik. Şehrimize kazandırılan toplam yatırım bedeli yaklaşık 4 milyar lirayı bulan 203 projenin toplu açılışını sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Bay Kemal sen bu şekilde açılışlardan anlar mısın? Söyleyeyim size anlar; ne anlar? İBB Başkanı ile musluk açıp kapamaktan anlar, bir başka şey yok" diye konuştu.

Ardacan Uzun – Burak Can Tokyürek – Orkun Kaya – Mehmet Ekrem Ceylan

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan ailelerle bir araya geldi
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan ailelerle bir araya geldi
Afrikalı büyükelçiden Türkiye’ye övgü dolu sözler: 'Umudumuz, Türkiye gibi bizimle iş birliği yapacak ülkelerin olması'
Afrikalı büyükelçiden Türkiye’ye övgü dolu sözler: 'Umudumuz, Türkiye gibi bizimle iş birliği yapacak ülkelerin olması'
Bakan Soylu, Trabzon'da Recep Tayyip Erdoğan Camii’nin açılışını yaptı
Bakan Soylu, Trabzon'da Recep Tayyip Erdoğan Camii’nin açılışını yaptı
İtalya'da halk, erken genel seçim için sandık başında
İtalya'da halk, erken genel seçim için sandık başında
Bakan Çavuşoğlu, suikasta uğrayan Japonya Eski Başbakanı Shinzo’nun cenazesine katılacak
Bakan Çavuşoğlu, suikasta uğrayan Japonya Eski Başbakanı Shinzo’nun cenazesine katılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Konut kampanyamıza kulp takmak için nice yalan ve iftiralara başvurdular'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Konut kampanyamıza kulp takmak için nice yalan ve iftiralara başvurdular'
Son Haberler
İspanya Başbakanı Sanchez Covid-19'a yakalandı
İspanya Başbakanı Sanchez Covid-19'a yakalandı
İstanbul’da dehşet anları kamerada: Şehir eşkıyaları öldüresiye dövdü
İstanbul’da dehşet anları kamerada: Şehir eşkıyaları öldüresiye...
Antalya’da aracını park etmeye çalışan adama komşu dayağı
Antalya’da aracını park etmeye çalışan adama komşu dayağı
Mahmutbey Gişeleri'nden kaçtı ama kameradan kaçamadı
Mahmutbey Gişeleri'nden kaçtı ama kameradan kaçamadı
Akrabalar arasındaki kavga kanlı bitti: 2 ölü
Akrabalar arasındaki kavga kanlı bitti: 2 ölü
Siren çalıp uyarı yapan ambulansa ısrarla yol vermedi
Siren çalıp uyarı yapan ambulansa ısrarla yol vermedi
Malatya Akçadağ'da bir aile yok oldu! TIR'la çarpışan ticari araçta 6 kişi hayatını kaybetti
Malatya Akçadağ'da bir aile yok oldu! TIR'la çarpışan ticari araçta...
Miss Turkey birincisi Nursena Say, estetik karşıtı çıktı: Botoks ve dolgum yok!
Miss Turkey birincisi Nursena Say, estetik karşıtı çıktı: Botoks...
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan ailelerle bir araya geldi
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan ailelerle...
Kocasını kendi silahıyla vurarak öldürdü
Kocasını kendi silahıyla vurarak öldürdü
Köprüde araçlar birbirine girdi: 6 yaralı
Köprüde araçlar birbirine girdi: 6 yaralı
Evden çaldıkları kredi kartıyla alışveriş yapınca yakalandılar
Evden çaldıkları kredi kartıyla alışveriş yapınca yakalandılar
İbrahim Hatipoğlu: 'Kulübümüzle birlikte güzel projeler gerçekleştirmek için yönetim kurulu olarak hazırız'
İbrahim Hatipoğlu: 'Kulübümüzle birlikte güzel projeler gerçekleştirmek...
GSYİAD’da İbrahim Hatipoğlu yeniden başkan seçildi
GSYİAD’da İbrahim Hatipoğlu yeniden başkan seçildi
Elektrikli otolar yayılıyor
Elektrikli otolar yayılıyor