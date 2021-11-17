GÜNDEM
17 Kasım 2021 - 15:54
Güncelleme: 17 Kasım 2021 - 15:54

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de MHP lideri Bahçeli'yi ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün saat 14.00’da Beştepe'de bir araya geldi.

GÜNDEM
17 Kasım 2021 - 15:54
Güncelleme: 17 Kasım 2021 - 15:54
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de MHP lideri Bahçeli'yi ağırladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bugün saat 14.00'da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ağırladı.




AKP grup toplantısına katılan ve daha sonra ittifak ortağı MHP lideri Bahçeli'yi Beştepe'de kabul eden Erdoğan'ın Bahçeli ile olan görüşmesi tam 45 dakika sürdü. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda sonra verilen görüntülerde MHP lideri Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk dünyası haritası hediye ettiği görüldü.

 
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