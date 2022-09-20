Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de dünyaya seslendi: Kalıcı barış çabalarımıza destek verilmeli













“Salgın döneminde hiçbir ayrım gözetmeden 161 ülkeye destek sağladık” dedi.Türkiye'nin enerjiyi bir rekabet değil iş birliği alanı olarak gördüğünü belirtti.“Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünyaya ulaşmasını temin ettik” dedi.“Türkiye'nin dış politikadaki vizyonu daima barış odaklı olmuştur” dedi.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesine atıfta bulunarak, “Dünya 5'ten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkündür gerçeğinin altını çizmeye devam edeceğiz” dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mülteci krizinin botları batırmakla, duvar örmekle ve toplama kampları ile çözülemeyeceğini vurgulayarak, “Yunanistan hukuksuz geri itmeleriyle Ege'yi mülteci mezarlığına çeviriyor” dedi.“Irak'taki ortamı istismar eden terör örgütlerinin ülkemizdeki eylemlerine asla müsaade etmiyoruz” dedi.“Libya'da adil bir seçim yapılarak güçlü bir hükümetin işbaşına gelmesine hepimiz katkıda bulunmalıyız” dedi. “Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki süreçleri destekleyerek çözüm fırsatı için önemli adımlar attık” dedi. “Hindistan ve Pakistan arasında güçlü barış tesis edilmemiş olmasından üzüntü duyuyoruz” dedi.“Yunanistan'dan gerginlik ve tahrik siyasetini bırakarak iş birliği ve dayanışma çağrılarımıza kulak vermesini bekliyoruz” dedi.