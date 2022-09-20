SİYASET
20 Eylül 2022 - 20:27

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği ABD'nin New York kentinde, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir görüşme gerçekleştirdi.

SİYASET
20 Eylül 2022 - 20:27
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü


BM 77. Genel Kurulu nedeniyle ABD'de yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki görüşmelerine devam ediyor. BM'deki konuşmasının ardından temaslarına devam etmekte olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile araya geldi.

“Tüm ülkeleri, Türkiye'nin kalıcı barışın tesisine yönelik çabalarına samimi destek vermeye çağıyorum”
BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında uluslararası kuruluşları ve tüm ülkeleri, Türkiye'nin kalıcı barışın tesisine yönelik çabalarına samimi destek vermeye çağıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her iki tarafa da krizden onurlu çıkış imkanı verecek; makul, adil ve uygulanabilir bir diplomatik çözümü beraberce bulmamız gerekiyor” ifadelerini kullanmıştı.



“Diğer yandan, milyonlarca insanı mağdur eden tüm bu felaketler, etkin çok taraflılığın Birleşmiş Milletler'de vücut bulması için daha çok çaba gösterme sorumluluğumuzu, hepimize bir kere daha hatırlatmıştır” değerlendirmesiyle sözlerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletleri, kapsayıcı vasfına yakışan, daha adil bir dünya düzeni için çözümler üretebilen, tüm insanlık adına ortak iradenin vücuda getirildiği bir teşkilat olarak yeniden yapılandırmamız şarttır” demişti.

“Dünya beşten büyüktür”

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