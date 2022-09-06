SİYASET
06 Eylül 2022 - 21:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bosna Hersek ile 2022 sonunda 1 milyar dolar ticaret hacmini aşmayı hedefliyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te katıldığı Bosna Hersek-Türkiye İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Bosna Hersek ile 2022 sonu itibariyle 1 milyar dolar ticaret hacmini aşmayı hedefliyoruz" dedi.

SİYASET
06 Eylül 2022 - 21:30
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bosna Hersek ile 2022 sonunda 1 milyar dolar ticaret hacmini aşmayı hedefliyoruz'


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turunun ilk ziyareti çerçevesinde geldiği Bosna Hersek'te Bosna Hersek-Türkiye İş Forumu'nda konuştu. Erdoğan, Bosna Hersek halkına, şahsına ve heyetine gösterilen kabul için teşekkür ederek, "Bu sene tarihi, kültürel ve insani bağlarımızın bulunduğu Bosna Hersek ile diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 30. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Her alanda mükemmel seviyede seyreden ikili münasebetlerimizin önemli bir ayağını da ekonomik ve ticari ilişkiler oluşturuyor. Bosna Hersek politikamız her an samimi, objektif, kucaklayıcı ve birleştirici oldu. Farklı etnik ve dini grupların müştereken yaşamak zorunda olduğu bu coğrafyada, etnik ve dini temelli ayrışmalar, acıdan ve gözyaşından öte hiçbir sonuç vermeyecektir. Çatışmaların, gerginliklerin hiçbir tarafa fayda sağlamadığını dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan olaylarla net bir şekilde görüyoruz. Seçime giden süreçte ayrıştırıcı söylemlerden uzak durulması, Bosna Hersek'in huzur ve istikrarı yanında ekonomisi ve iç barışı için de önemlidir. Bosna Hersek'in egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve siyasi istikrarını desteklediğimizi açık ve net bir şekilde vurguluyoruz" şeklinde konuştu.



"Bosna Hersek ile ticaretimizin daha da geliştirilme potansiyeli bulunduğunu biliyoruz"

Erdoğan, Bosna Hersek ile ticaret ve yatırımların artan seviyesinden memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Görüşmelerimizde tabiatıyla iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri de ele aldık. Ticaret ve yatırımlarımızın artan seviyesinden elbette memnuniyet duyuyoruz. Ancak iki ülke arasındaki yakın ilişkiler göz önüne alındığında ticaretimizin daha da geliştirilme potansiyeli bulunduğunu da biliyoruz. 2019 yılında ilk etabının temelini attığımız Saraybosna-Belgrad Otoyolu Projesi'nin Bosna Hersek bölümünün inşasını hızlandırmak için yapılabilecekleri de ele aldık. Biliyorsunuz, bunu yalnızca ülkeleri değil insanları da müreffeh bir gelecek tasavvuruyla birbirine bağlayacak bir barış projesi olarak görüyoruz" dedi.

"Bosna Hersek ile 2022 sonu itibariyle 1 milyar dolar ticaret hacmini aşmayı hedefliyoruz"

Serbest Ticaret Anlaşması'nın 1 Ağustos 2021'de yürürlüğe girmesiyle birlikte Bosna Hersek'le ticaret hacminde belirgin bir artış olduğuna değinen Erdoğan, "Ticaret hacmimiz bu yılın 8 ayında bundan önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 oranında artışla 627 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu performansın önümüzdeki aylarda da devam etmesini diliyor, 2022 yılının sonu itibariyle esasen geçtiğimiz sene çok yaklaşmış olduğumuz 1 milyar dolar ticaret hacmi hedefini aşmayı bekliyoruz. Firmalarımızın sanayi, altyapı, konut, turistik tesis, enerji santrali, sağlık gibi sektörlerde önemli yatırımları var. Bosna Hersek'in üretimine, istihdamına ve kalkınmasına katkı sağlayan firmalarımızın toplam yatırım tutarı 300 milyon dolara yaklaştı. Bu rakama, geldikten sonra yaptıkları modernizasyon ve tesis iyileştirme yatırımları ve resmi kurumların yatırım niteliğindeki yardımları dahil değildir. Bunlar da eklendiğinde toplam rakam 1 milyar dolara ulaşıyor" diye konuştu.

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Haber Editörü
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