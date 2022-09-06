İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları..."Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü destekliyoruz ve Bosna Hersek ile ticaretimizin geliştirilme potansiyeli olduğunu görüyoruz. 2022 sonu itibariyle 1 milyar dolar ticaret hacmini aşmayı hedefliyoruz"
SİYASET
06 Eylül 2022 - 20:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna-Hersek'le yeni ticaret hedefini açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saraybosna'da Bosna-Hersek - Türkiye İş Forumu'nda konuşuyor.
SİYASET
06 Eylül 2022 - 20:35
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