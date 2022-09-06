SİYASET
06 Eylül 2022 - 15:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te resmi törenle karşılandı.

SİYASET
06 Eylül 2022 - 15:14
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek’te resmi törenle karşılandı


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turu kapsamında ilk durağı olan Bosna Hersek'e geldi. Erdoğan'ı taşıyan uçak TSİ 13.00 sıralarında Saraybosna'ya indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Saraybosna'da, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç resmi törenle karşılandı. İki ülke marşlarının okunduğu törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan askeri kıtayı selamladı. Törenin ardından Erdoğan'a Bosna Hersek heyeti tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bosna Hersek temasları kapsamında Devlet Başkanlığı Konseyi'nin üç üyesi ile görüşecek.



Erdoğan, Bosna Hersek temaslarını tamamlamasının ardından Sırbistan ardından da Hırvatistan'ı ziyaret edecek.

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Haber Editörü
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