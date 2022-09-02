SİYASET
02 Eylül 2022 - 14:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu, milleti ahmak yerine koyup aldatmaktan başka bir şey değildir'

TİP'li vekil Ahmet Şık'ın parti kapatmaya yönelik sözlerini değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun KHK açıklamasına da tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları hakkında, "Kendisine milletin verdiği yetki yok. Bu, milleti ahmak yerine koyup aldatmaktan bir başka şey değildir” dedi.

SİYASET
02 Eylül 2022 - 14:12
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu, milleti ahmak yerine koyup aldatmaktan başka bir şey değildir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazını Üsküdar'da bulunan Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan namazın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun KHK'lı açıklamasına tepki göstererek "Kendisine milletin verdiği yetki yok. Bu milleti ahmak yerine koyup aldatmaktan bir başka şey değildir. KHK konusu ile ilgili bir şeyler bekleyen vatandaşı aldatmak. Kendisine milletin verdiği yetki yok. İkide bir durmadan yalan üstüne yalanlarına devam etmekte. Türkiye bir hukuk devleti. Hukuk devleti içinde siz ne zamandan beri yargı oldunuz da yargının haklarını kendinizde kullanıyorsunuz” dedi.

“Milletim de bu kadar enayi değildir”

Erdoğan, ”Kendisine milletin verdiği yetki yok. İkide bir durmadan yalan üstüne yalanlarına devam etmektedir. Türkiye bir hukuk devleti. Hukuk devleti içinde siz ne zamandan beri yargı oldunuz da yargının haklarını kendinizde kullanıyorsunuz. 'Gelince hepsini serbest bırakacağım' bu anlama gelmiyor mu. Bu milleti ahmak yerine koyup aldatmaktan bir başka şey değildir. KHK konusu ile ilgili bir şeyler bekleyen vatandaşı aldatmak. Sen önce elindeki büyükşehir belediyelerde vatandaşa verdiğin sözleri yerine getir. Su paraları nasıl söz verilmişti, su paraları nerelere indirildi yoksa çıkarıldı mı? Vatandaş su paraları konusunda ciddi sıkıntı içinde mi? İçinde. Bunun sözünü seçim meydanlarında farklı vermişlerdi. Hepsi yalan. Türkiye bir hukuk devleti. Siyasiler olarak böyle bir yetkiyi biz kullanamayız. Milletim de bu kadar enayi değildir” ifadelerine yer verdi.

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