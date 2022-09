Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bunlar her toplantıda, sonraki toplantıyı kimin evinde yapacaklar, bunu konuşuyorlar'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Acil Durum Hastanesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile eğitim yatırımları, yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreni için Adapazarı Demokrasi Meydanı'na geldi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya milletvekilleri, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.Sakarya'da yapılan yatırımları anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğitimde anasınıfından ilkokula, ortaokula, liseye, atölyeler, köy yaşam merkezlerine kadar 42 ayrı projenin resmi açılışını yapıyoruz. Sakarya Üniversitemizin ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitemizin inşası tamamlanan birimlerini açılışını da buradan açıyoruz. Çeşitli ilçelerimizdeki spor yatırımlarını resmen hizmete sunuyoruz. Sağlıkta aralarında 100 yataklı acil durum hastanesinin de bulunduğu 250 milyon liralık sağlık yatırımlarını hizmete açıyoruz. Ulaştırmada 60 kilometrelik Kaynarca-Karasu yolunun inşası biten 49 kilometrelik kısmını bugün açıyoruz. Kalan kısmı da en kısa sürede tamamlıyoruz. Ben şimdi şöyle karşıma bakıyorum, muhteşem katılım var" şeklinde konuştu.Tüm yatırımların şehre hayırlı olması temennisinde yer alan Erdoğan, "Sakarya Büyükşehir Belediyemiz ulaşımdan altyapıya, 58 kalemde 725 milyon liralık yatırımı şehrimize kazandırdı. Yine Sakarya Büyükşehir Belediyemiz, şehir genelinde 238 milyon lira maliyetle 401 kilometre asfaltlama ve beton yol çalışması yaptı. Adapazarı, Serdivan, Erenler, Arifiye, Kocaali, Taraklı, Karasu, Pamukova, Söğütlü, Geyve, Akyazı, Kaynarca ve Ferizli belediyelerimizde son derece kıymetli yatırımı hizmete sundu. Genel toplamı 1 milyar 100 milyon lirayı bulan belediye yatırımlarımızın da şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi. 'Eser ve hizmetler bunlardan ibaret değil' diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Sakarya'ya son 20 yılda 42 milyar tutarında yatırım yaptık. Eğitimde üç bin 486 adet yeni derslik kazandırdık. Şehrimize ikinci devlet üniversitesi olarak Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ni kurduk. Gençlik ve sporda 14 bin kişi kapasiteli yüksek öğretim yurt binaları açtık. Stadyumla birlikte toplam 71 adet spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda Sakaryalı ihtiyacı olan vatandaşlarımıza toplam yaklaşık 3 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta toplamda bin 625 yataklı 22 hastanenin aralarında olduğu 57 adet sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. Halen bin yataklı Sakarya Şehir Hastanemizle birlikte 7 adet sağlık tesisimizin inşası sürüyor. Çevre ve şehircilikte TOKİ vasıtasıyla bugüne kadar 7 bin 362 konutu tamamladık, bin 139 konutun inşası devam etmektedir. Depreme hazırlık çerçevesinde Sakarya'da 900 bin metrekare büyüklüğe sahip 7 farklı alanda kentsel dönüşüm çalışması yürütüyoruz. Yeni başlattığımız 250 bin konut projesi çerçevesinde Sakarya'mıza 2 bin 750 sosyal konut inşa edeceğiz. Eski stadını yerini millet bahçesi olarak inşa ederken, Serdivan Millet Bahçesi'ni de hizmete açtık. Ulaştırmada 138 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 401 kilometreye ulaştırdık. Kuzey Marmara Otoyolu'nun 67 kilometrelik kısmı Sakarya'da yer almaktadır. Otoyol bağlantıları başta olmak suretiyle birden fazla yol projesini de önümüzdeki ve sonraki yıl bitirerek hizmete açıyoruz. Kardeşlerim, daha önceden sözümü verdiğimiz Karapürçek Yolunun inşasına da inşallah bu yıl başlıyoruz. Sakarya'yı hızlı trenle buluşturmakla kalmadık, trenin fabrikasını da burada kurduk. Karasu Limanı'nı tamamlayıp işletmeye açtık. Tarım ve ormanda şehrimize 2 baraj, 4 gölet inşa ettik. 3 baraj ve 2 gölet daha inşa ediyoruz. Bugüne kadar inşa ettiğimiz tesislerle 48 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Ballı Kaya Barajının inşaat çalışmalarında sona yaklaştık."Sakaryalı çiftçilere toplam 2 milyar lira tutarında tarımsal destek sağladıklarını kaydeden Erdoğan, "Sanayi ve teknolojide 5 yeni organize bölgesi, 1 teknopark, 22 AR-GE merkezi, 4 tasarım merkezi kurduk. Geçtiğimiz ay 4 milyar 550 milyon lira yatırım bedeli, 2 bin 500'ten fazla istihdamı olan 44 yeni fabrikayı, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız hizmete açtı. Şehrimizdeki aktif sigortalı sayısı 167 binden 326 binin üzerine çıktı. Kardeşlerim, biz öyle birileri gibi yarısı yalan, yarısı yanlış, bir bölümü da iftiradan ibaret boş laflarla milletimizin vaktini heba etmiyoruz. Biz yapılmış, bitmiş, milletin hizmetine sunulmuş yatırımları seçim vaadi olarak söyleyip, kendimizi komik duruma düşürmüyoruz. Eserlerimizle, hizmetlerimizle, projelerimizle, yatırımlarımızla konuşuyoruz" diye konuştu."İnşallah 2023'te, ülkemiz ve şehirlerimizi kimin eserleriyle şenlendirdiğini göreceğiz" diyen Erdoğan, “Birileri ülkeyi yönetmeyi, partisindekileri yönetmekle aynı sanıyor. Malum bir 6'lı masaları var. Bu altılı masadan bir şey çıkar mı? Bunlar her toplantıda, sonraki toplantıyı kimin evinde yapacaklar, bunu konuşuyorlar. Birileri ülkeyi yönetmeyi, etrafında topladıkları gizli ortaklarıyla idare etmekle karıştırıyor. Bu Bay Kemal Sosyal Sigortalar Kurumunu batıran adam değil mi? Orayı batırdı, batırmakla kalmadı, nice insanlar Savaş Ay'ın programını izlediyseniz, hastanelerde, ölüm döşeklerinde kaldılar. Figüranlarla sokak tiyatrosu oynamakla, bu işi karıştırıyorlar. Bu ülkeyi yönetmek için, önce Türkiye'yi 81 vilayet ve 85 milyon vatandaşıyla kucaklaşmak gerekiyor. Biz halkımızı seviyoruz. Biz halkımızla beraberiz. Biz halkımızla beraber yürüdük bu yolda. Bunun için önce ülkemizi dünyada, şanına ve şerefine yakışır şekilde temsil etmek gerekiyor. Türkiye'nin çıkarlarını en üst seviyede korumak gerekiyor. Rusya-Ukrayna arasında savaş var. Peki tarım, tahıl koridorunda 4 milyon tonun üzerinde tahılı Karadeniz'den alıp, dünyaya dağıtan ülke hangi ülke? Sadece bu mu? 200 esirin takasını kim yaptı? Türkiye. Aldık ve takası yapıp ülkelerine gönderilmesi gereken yerlere elhamdülillah biz gönderdik” ifadelerine yer verdi."Rusya, Ukrayna, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bizleri, Türkiye'yi konuşuyor" diyen Erdoğan, “Küresel krizlere rağmen bu olayı çözmenin gayreti içerisinde olduk ve bu işi de Rabbimin lütfu ile başardık. Dertli olmak gerekir, dertli olmayandan bir şey olmaz, biz dertliyiz, biz milletimizin derdiyle dertleniyoruz. Ülkenin ve milletinin her meselesini çözecek program, plan, projeye sahip olacaksınız. 85 milyon vatandaşın her birine sesleniyorum; elinizi vicdanınıza koyun, bu sorunun değerlendirmesini öyle yapın; Türkiye'ye son 20 yılda hizmetleri bunlar kazandırabilir miydi? Ülkenin yaşadığı sıkıntıları bunlar çözebilir miydi? Gençlerin beklentilerine bunlar cevap verebilir miydi? Sıraların üzerinde kitaplar, yardımcı ders kitapları yavrularımıza takdim edildi. Sınıfta 20 öğrenci var ancak biz okurken o sınıflarda 70-80 öğrenci vardı. Nerelerden nerelere geldik. Küresel krizlerin peş peşe geldiği, fırtınalı süreçten Türkiye'yi bunlar sağ salim çıkarabilir miydi? 4 temel üzerinde Türkiye'yi yükselteceğiz dedik; Eğitim, sağlık, adalet, emniyet. Bunlara ilave; ulaşım, tarım, demokrasi. Yetmez! Ne dedik; dış politika. İşte bu dış politikanın da tırmandığı nokta neresi? BM Genel Kurulundan, Dünya'ya hitap ettik mi ettik. BM'nin karşısına Türk Evi'ni diktik mi? Artık Birleşmiş Milletler'in hemen karşısında bizim evimiz var” ifadelerine yer verdi.Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Dikkat ederseniz, bunların ülkenin ve milletin herhangi bir sıkıntısının çözümüne dair hiç bir vaadini, projesini duyamazsınız, teklifini duyamazsınız. Hem öyle bir dertleri yok, aynı anda öyle bir kapasiteleri yok, hem hazırlıkları yok. Tüm umutlarını küresel krizin ekonomimize olan etkilerine ve uzunca bir süredir fütursuzca yürüttükleri iftira kampanyalarına bel bağlamış durumdalar. Eskiler ne diyor; 'El atına binen, tez iner.' Kendi emeği, kendi gayreti, kendi alın teri olmayan işlere bel bağlayarak, iktidar üyesi görenleri sandıkta sizlerin bir kez daha uyandıracağına inanıyorum. 6'lı masayı gerektiği şekilde millet ol arak devirmeye hazır mısınız? Şuanda bu meydan bunu söylüyor. 2023'e giden yolda öyle eskisi gibi siyasi ve toplum mühendisliği ürünü oyunlarla istikameti belirlenecek bir ülke olmadığını, bunlar hep beraber göstereceğiz. Ülkemizin son 8-9 yıldır yaşadığı kesintisiz saldırıların sebebi sadece AK Parti, sadece Cumhur İttifakı'nı, sadece Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidardan indirmek değildir. Asıl amaç, Türkiye'yi yeniden siyasetiyle, ekonomisiyle, dış politikasıyla, her şeyiyle, güvenliğiyle, malum yerlere, malum güç odaklarına tekrar bağımlı hale getirmek. Bunların rahatsızlığı bizden değil. Türkiye'nin özgürce politikasını belirliyor, üretiyor, büyüyor ve gelişiyor olmasındandır. Öyle ki, Gezi olaylarından, FETÖ'nün ilk büyük hamlesi olan 17-25 Aralık darbe girişimine, PKK'nın çukur eylemlerinden, DEAŞ saldırılarıyla sınırlarımızın tacizine, istikbalimizi hedef alan 15 Temmuz darbe girişiminden ekonomimizi mahvetme tehditlerine kadar, son zamanda önümüze konulan her faturada işte bu gaye vardır."Erdoğan, "Biga'dan uçan yolcu sayısı 235 bin, öbür taraftan Sabiha Gökçen'den 100 bin. Dünyada havalimanları kapalı, uçuşları doğru dürüst yapamıyorlar ancak Türkiye'de şuanda köprülerimiz bangır bangır, araçlar gidiyor geliyor. Hani ya, her taraf ekonomi de çökmüş, batmıştı. Ben şimdi helikopterden o yolları gördüm, araçlar otomobiller, otobüsler, kamyonlar, tırlar tıklım tıklım yollar dolu. Bu bir şeyi gösteriyor; ekonomik canlılığı gösteriyor ancak gözü olan görür. Dili olan hakkı konuşur. Kulağı olan da duyar. Bunlarda hiçbiri yok. Tüm dünyayı etkileyen pandemi Rusya-Ukrayna Savaşı diğer herkes gibi bizim ekonomimizde de dalgalanmalara sebep oldu. Biz kendi aşımızı çıkarttık, sadece kendimiz kullanmadık. Fakir fukara, garip gureba ülkelere de bu aşılardan gönderdik. Gelişmiş ülkeler dahi bu tablo karşısında şaşkına döndüler. Ne yapacağını bilemez halde sağ sola savrulurken, biz güçlü altyapımız ve politikalarımızla kendimizi krizlerden olumlu yönde ayrıştırmayı başardık. Daha düne kadar birileri, 'Bu kadar yolu, köprüyü, tüneli, havalimanını, hastaneyi, okulu, savunma sanayi projesini, altyapı yatırımını ne yapacaksınız?' diye kendi aklınca itham ediyordu. Şimdi aynı kesimler ülkemizin bu şekilde hem krizlerin üstesinden başarıyla geldiğini, eş zamanlı sürekli hedef büyüterek yoluna devam ettiğini görünce 'Niye daha çok yapmadınız?' diye sormaya başladılar. Yatırım, istihdam, üretim ihracat ve cari fazla bu 5 başlıkla biz yolumuza devam ediyoruz. İktidar heveslerini, programları, eserleri, vizyonlarıyla milletin gönlüne girerek gerçekleştirmeye çalışmak yerine, ülkenin felaketinde arayanlardan kimseye hayır gelmez. Varsın onlar 40 tilkiyi kuyruklarını birbirine değdirmeden dolaştırmakla vakit kaybetsinler, biz işimize bakacağız. Ülkemize kazandıracak daha sık eserimiz var" şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından Kaynarca-Karasu-Kocaali 4. Bölge Hududu Yolu Açılış Töreni canlı bağlantı ile gerçekleştirildi. Daha alındıktan sonra Sakarya için 4 milyar lirayı bulan 203 projenin toplu açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurdeleyi kesmesi ile sona erdi. Yolun açılışı sırasında ise Erdoğan, “Bay Kemal bu yollardan sende geçersin” herhalde diyerek alanda bulunanları güldürdü. Erdoğan buradan İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Gençlik Buluşması'na katılmak üzere Serdivan Kapalı Spor Salonu'na gitti.