Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında müjdeyi verdi! 1 milyon 250 bin TL kredi kampanyası başladı: Bunun için kullanılacak!

Nakit ihtiyacını karşılamak için düzenlenen kredi kampanyalarını araştıran vatandaşlar 1 milyon 250 bin TL destek ödemelerini de yakından takip ediyor. Peki 1 milyon 250 bin TL krediden kimler faydalanabilir? Şartlar nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
O KREDİLER 1 MİLYON 250 BİN TL'YE YÜKSELDİYaşanan deprem felaketi sonrasında milyonlarca kişinin zarar gören evleri ile ilgili kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri çalışmalarını sürdürürken Murat Kurum destek tutarlarını vatandaşla paylaştı. Recep Tayyip Erdoğan tarafından bildirilen haberlere göre destek kredilerine zam geldi ve dönüşüm kredisi kararlarında limit değişikliği yapıldı.
6306 sayılı kanun çerçevesinde hak sahipleri bankalardan alacakları kredilerde yeni faiz oranları ve vade sürelerinden faydalanacak. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kanuna göre inşa, edinme ve güçlendirme kredisinden faydalanacak kişiler tahliye ya da yıkım kararı alındıktan sonra yapacakları başvuru süreleri 1 sene iken 3 seneye yükseltildi. Aynı zamanda limit değişikliği de yapıldı. Yapılan yeni değişiklikle birlikte yapı güçlendirme için kullanılan kredi üst limiti 320 bin TL, iş yeri yapım kredisi üst limiti 800 bin TL, konut yapım ve konut edinme kredisi üst limiti 1 milyon 250 bin TL'ye yükseldi.