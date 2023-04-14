EKONOMİ
14 Nisan 2023 - 08:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında müjdeyi verdi! 1 milyon 250 bin TL kredi kampanyası başladı: Bunun için kullanılacak!

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar kredi kampanyalarını yakından araştırmaya devam ederken müjdeli haber Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Peki 1 milyon 250 bin TL ödeme nasıl alınır? Tüm detaylar haberimizde.

EKONOMİ
14 Nisan 2023 - 08:15
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Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında müjdeyi verdi! 1 milyon 250 bin TL kredi kampanyası başladı: Bunun için kullanılacak!
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Nakit ihtiyacını karşılamak için düzenlenen kredi kampanyalarını araştıran vatandaşlar 1 milyon 250 bin TL destek ödemelerini de yakından takip ediyor. Peki 1 milyon 250 bin TL krediden kimler faydalanabilir? Şartlar nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

O KREDİLER 1 MİLYON 250 BİN TL'YE YÜKSELDİ

Yaşanan deprem felaketi sonrasında milyonlarca kişinin zarar gören evleri ile ilgili kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri çalışmalarını sürdürürken Murat Kurum destek tutarlarını vatandaşla paylaştı. Recep Tayyip Erdoğan tarafından bildirilen haberlere göre destek kredilerine zam geldi ve dönüşüm kredisi kararlarında limit değişikliği yapıldı. 



Yeni Kredi Destek Limitleri Değişti

6306 sayılı kanun çerçevesinde hak sahipleri bankalardan alacakları kredilerde yeni faiz oranları ve vade sürelerinden faydalanacak. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kanuna göre inşa, edinme ve güçlendirme kredisinden faydalanacak kişiler tahliye ya da yıkım kararı alındıktan sonra yapacakları başvuru süreleri 1 sene iken 3 seneye yükseltildi. Aynı zamanda limit değişikliği de yapıldı. Yapılan yeni değişiklikle birlikte yapı güçlendirme için kullanılan kredi üst limiti 320 bin TL, iş yeri yapım kredisi üst limiti 800 bin TL, konut yapım ve konut edinme kredisi üst limiti 1 milyon 250 bin TL'ye yükseldi. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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