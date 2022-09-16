Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Özbekistan'ın Semerkant kentinde ikili görüşmelerine devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan temasları çerçevesinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir görüşme gerçekleştirdi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yarım saat sürdü. Erdoğan bundan sonra Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile araya geldi.
SİYASET
16 Eylül 2022 - 08:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çinli ve Moğolistanlı mevkidaşıyla görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbeskistan'ın Semerkant şehrinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile tek tek araya geldi.
SİYASET
16 Eylül 2022 - 08:44
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