Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çinli ve Moğolistanlı mevkidaşıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Özbekistan'ın Semerkant kentinde ikili görüşmelerine devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan temasları çerçevesinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir görüşme gerçekleştirdi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yarım saat sürdü. Erdoğan bundan sonra Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile araya geldi.