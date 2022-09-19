Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Yunus el-Menfi ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle bulunduğu New York'ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile Türkevi'nde bir görüşme gerçekleştirdi.
DÜNYA
19 Eylül 2022 - 07:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de peş peşe görüşmeler!
Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Senatör Chris Coons'u Türkevi'nde kabul etti.
DÜNYA
19 Eylül 2022 - 07:25
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