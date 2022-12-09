Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki TRT World Forumunda yaptığı konuşmasında F-16 üzerinden ABD'ye sert tepki gösterdi. "NATO'da beraberiz ama siz geliyorsunuz. Yunan adalarını silahlandırıyorsunuz." diyen Erdoğan, parasını vermiş olmamıza rağmen F-16 sorununu hala çözemediklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye olan tekisini yapılan onca fedakarlıklar karşılığında bilhassa birlik ve beraberliğimizi tehdit eden terör örgütleri ile yaptığımız mücedelere sürekli yalnız bırakıldığımızı unutmayacaklarını belirten sözlerle sürdürdü. Konuşmasında ABD'ye yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin güneyinde, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarına binlerce TIR silah, mühimmat, araç ve gereçlerle gönderildiğini belirterek "Bunu yayınlayan ülkelere bakın, NATO'da birlikte olduğumuz ülkelere bakın. Birlikte NATO'dayız, bu kadar silahı, mühimmatı, teçhizatı bu terör örgütlerine nasıl göndeririz?" dedi. Teröristlerle mücadelede kimsenin bizlere hesap soramayacağını vurgulayan Erdoğan, parasının verilmiş olmasına rağmen ABD ile F-16 meselesini bir türlü çözemediklerini söyledi.
GÜNDEM
09 Aralık 2022 - 15:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert F-16 tepkisi: Parasını verdiğimiz halde çözemiyoruz!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl İstanbul'da düzenlenen 6. TRT Dünya Forumu'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin terör hedefleri ile ilgili başlattıkları operasyonlarına ilişkin F-16 üzerinden ABD'ye sert tepki gösterdi.
GÜNDEM
09 Aralık 2022 - 15:05
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