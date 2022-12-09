GÜNDEM
09 Aralık 2022 - 15:05

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert F-16 tepkisi: Parasını verdiğimiz halde çözemiyoruz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl İstanbul'da düzenlenen 6. TRT Dünya Forumu'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin terör hedefleri ile ilgili başlattıkları operasyonlarına ilişkin F-16 üzerinden ABD'ye sert tepki gösterdi.

GÜNDEM
09 Aralık 2022 - 15:05
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert F-16 tepkisi: Parasını verdiğimiz halde çözemiyoruz!


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki TRT World Forumunda yaptığı konuşmasında F-16 üzerinden ABD'ye sert tepki gösterdi. "NATO'da beraberiz ama siz geliyorsunuz. Yunan adalarını silahlandırıyorsunuz." diyen Erdoğan, parasını vermiş olmamıza rağmen F-16 sorununu hala çözemediklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye olan tekisini yapılan onca fedakarlıklar karşılığında bilhassa birlik ve beraberliğimizi tehdit eden terör örgütleri ile yaptığımız mücedelere sürekli yalnız bırakıldığımızı unutmayacaklarını belirten sözlerle sürdürdü.

Konuşmasında ABD'ye yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin güneyinde, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarına binlerce TIR silah, mühimmat, araç ve gereçlerle gönderildiğini belirterek "Bunu yayınlayan ülkelere bakın, NATO'da birlikte olduğumuz ülkelere bakın. Birlikte NATO'dayız, bu kadar silahı, mühimmatı, teçhizatı bu terör örgütlerine nasıl göndeririz?" dedi. Teröristlerle mücadelede kimsenin bizlere hesap soramayacağını vurgulayan Erdoğan, parasının verilmiş olmasına rağmen ABD ile F-16 meselesini bir türlü çözemediklerini söyledi.



Erdoğan'dan ABD'ye sert F-16 tepkisi

"OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRMEYE KARARLI OLDUĞUMUZU HERKESE GÖSTERDİK"

Terör örgütü DEAŞ'a karşı eb büyük darbeyi Türkiye'nin vurduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben" Diyen Ülkeler DEAŞ'la mı Savaşıyor? Hayır. Biz onlarla savaşan bir milletiz. Sınırlarımızın güvenliğini sağlamak için başlattığımız operasyonları yürütme kararlılığımızı herkese gösterdik." dedi.

"TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEDE YALNIZ BIRAKILDIK"

Dünyanın yeni büyük zorluklarla karşı karşıya olduğu bir dönemde, Türkiye'nin yüzyılın vizyonuyla zulme uğrayan ve zulme uğramayan bir ulus olarak konumumuzu daha da güçlendireceğimizden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında "Türkiye olarak her durumda adaleti ve vicdanı temsil etmekte ısrarcıyız. Kıbrıs sorununun çözümü için diyalogdan vazgeçmeyeceğiz, adil bir şekilde yeni ve somut adımlar atacağız. Bütün fedakarlıklara rağmen birlik ve beraberliğimizi tehdit eden terör örgütleriyle mücadelede yalnız bırakılmayı asla unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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