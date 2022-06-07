Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi! Zamlı maaş tablosu yayınlandı

Cumhurbaşkanımız bir çok memurun sabırsızlıkla beklediği ek gösterge düzenlemesinin ayrıntılarını açıkladı. Tüm memurlar için ek göstergelerinde 600 puan artış olacağını söyledi. Bir çok memur ve emekli vatandaş bu puan artışın maaşlarına nasıl yansıyacağını nasıl değişilik olacağını araştırmaya başladı."Biz aylardır belki de yıllardır 4 meslek grubu üzerinden 3600 ek göstergeyi konuşuyorduk tüm memurlara 600 puanlık ek gösterge sürprizi geldi. Bütün memurlar 600 puan ilave almış oldu. Bu ne anlama geliyor 5 milyon 300 bin memur 300 lira ile 1300 lira arasında maaşlarında artış, yine en önemlisi de emekli maaşlarında ve ikramiyelerinde artış getirecek. Yüzde 20-25 aralığı demiştik. Yüzde 20-25 aralığında bir artış meydana getirecek.30 senelik bir memurun mevcut emekli maaşı 6 bin 470 lira yeni emekli maaşı 6 bin 861 lira. Temmuz ayında ve ocak ayında alacakları zamla bu rakam çok daha yukarı çıkmış olacak. 200 bin lira emekli ikramiyesi alacak bir memur 47 bin 400 lira ilave bir artış meydana getirdi ve 247 bin liraya geldi.30 senelik emekli öğretmen 5 bin 627 lira alırken bu rakam 6 bin 861 liraya geldi. 200 bin lira civarında emekli ikramiyesi olması gerekirken 247 bin liraya çıktı.30 senelik polis memuru 5 bin 571 lira emekli maaşı alıyor. 6 bin 961 liraya çıkacak. 200 bin lira olan emekli ikramiyesi emekli ikramiyesi 250 bin 488 liraya yani 50 bin lira ilave gelmiş oldu.Hemşirenin maaşı 5 bin 571 liradan 6 bin 961 liraya geldi. Emekli ikramiyesi 250 bin 488 liraya geldi.Din görevlisi 5 bin 471 lira emekli maaşı alırken 6 bin 861 liraya, 200 bin lira emekli ikramiyesi alırken 247 bin 408’e çıktı.Bir de en üst düzey bürokratlardan bahsetmek gerekirse 14 bin 217 lira emekli maaşı 14 bin 334 liraya alacağı emekli ikramiyesi de 250 binden 300 bin liraya çıkmış oldu.Yardımcı hizmetler grubunda yer alan ek göstergesi olmayanlar da bu kapsama dahil edildi. 4 senelik lisans mezunları ek gösterge kapsamında idi, şimdi ise ön lisans ve lise mezunları da bu kapsama alındığı için memurlarımızın arasında hiyerarşik dengesizlik de ortadan kaldırılmış olmuştur.