GÜNDEM
04 Nisan 2023 - 18:59

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alparslan Türkeş'in ölüm yıldönümünü kabri başında andı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün öğle saatlerinde MHP'nin kurucu genel başkanı olan Alparslan Türkeş'in ölüm yıldönümünü kabri başındaandı. Türkeş'in ölümünü 26. yıl dönümü dolayısıyla Beştepe Anıt Mezarı'na giden ve burada Türkeş'in kabrini ziyaret eden Erdoğan, anıt mezarda dualar okudu.

GÜNDEM
04 Nisan 2023 - 18:59
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alparslan Türkeş'in ölüm yıldönümünü kabri başında andı!


MHP kurucusu ve aynı zamanda genel başkanı olan Alparslan Türkeş'in ölümünü 26. yılı bugün gerçekleştirilen törenlerle anıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin kurucusu aynı zamanda da genel başkanı olan Alparslan Türkeş'i kabristana giderek yad etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alparslan Türkeş'in ölüm yıldönümünü kabri başında andı

ERDOĞAN, TÜRKEŞ'İN KABRİNE BEYAZ KARANFİLLER BIRAKTI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, anıt mezara giderken Alparslan Türkeş'in oğlu ve aynı zamanda AK Parti Ankara Milletvekili olan Yıldırım Tuğrul Türkeş'i yanına alarak Beştepe'de bulunan Türkeş için hazırlanan kabrine gitti. Burada anıt mezara beyaz karanfiller bırakan Erdoğan, Türkeş için dualar okudu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alparslan Türkeş'in ölüm yıldönümünü kabri başında andı

Ziyarete AKP ve MHP'liler de katıldı. Erdoğan, daha sonra kabir ziyaretinden Yıldırım Tuğrul Türkeş ile aynı araçla ayrıldı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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