Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama kararı! Türkiye'nin yeni BM Daimi Temsilcilisi Sedat Önal oldu!







BM DAİMİ TEMSİLCİLİK İÇİN YENİ ATAMA KARARI







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.Yeni atama kararlar çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde görevli daimi temsilci Feridun Sinirlioğlu, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatına İlişkin Kararnamesi'nin 4. maddesi uyarınca görevine son verildi.Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görevine devam eden Sedat Önal ise, bu görevden ayrılarak 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. ve 3. maddeleri uyarınca Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliğine atandı.