GÜNDEM
04 Şubat 2023 - 13:01

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama kararı! Türkiye'nin yeni BM Daimi Temsilcilisi Sedat Önal oldu!

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) nezninde daimi temsilcimiz olarak görevli olan Feridun Hadi Sinirlioğlu'nun görevine son verildi ve onun yerine Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevinde bulunan Sedat Önal getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan yeni atamaya ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

GÜNDEM
04 Şubat 2023 - 13:01
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama kararı! Türkiye'nin yeni BM Daimi Temsilcilisi Sedat Önal oldu!


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı yeni atama kararları Resmi Gazete'nin bugün yayınlanan sayısında yer aldı ve kamuoyuna duyuruldu..

BM DAİMİ TEMSİLCİLİK İÇİN YENİ ATAMA KARARI

Yeni atama kararları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde görevli daimi temsilci Feridun Sinirlioğlu, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatına İlişkin Kararnamesi'nin 4. maddesi uyarınca görevine son verildi.



Türkiye'nin yeni BM Daimi Temsilcilisi Sedat Önal

Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görevine devam eden Sedat Önal ise, bu görevden ayrılarak 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığına ait kararnamenin 2. ve 3. maddeleri uyarınca Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler neznindeki Daimi Temsilcilik görevine ataması yapıldı.

Türkiye'nin yeni BM Daimi Temsilcilisi Sedat Önal

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Elvan ÇILDIR
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